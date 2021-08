Tussenrapport Pierre Gasly: Onbetwiste vaandeldrager van AlphaTauri

Pierre Gasly in de eerste seizoenshelft

Positie in het wereldkampioenschap: 8

Aantal WK-punten: 50

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 4e plaats (Azerbeidzjan)

Beste resultaat: 3e plaats (Azerbeidzjan)

Rapportcijfer: 8,0

Het is geen geheim dat Pierre Gasly liever een ander zitje op de grid inneemt dan de huidige positie bij het zusterteam. De Fransman heeft achter de schermen al meermaals aangegeven 'klaar te zijn' voor een nieuwe promotie naar Red Bull Racing en ook in persconferenties windt de éénvoudig GP-winnaar er geen doekjes meer om: hij vindt zichzelf goed genoeg om een tweede kans aan de zijde van Max Verstappen te krijgen.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hij na de voorbije twee jaar ook best recht van spreken heeft. Na de degradatie medio 2019 toont hij zich immers een stuk volwassener. Gasly doet zelden nog gekke dingen en koppelt dat aan positieve uitschieters. Zijn podiumstek in de Braziliaanse GP van 2019 was de eerste en de zegetocht op Monza een jaar later spreekt wel voor zich. Dit jaar heeft Gasly ook alweer zo'n fraaie opsteker achter zijn naam staan. In de tumultueuze GP van Azerbeidzjan wist hij het hoofd koel te houden en naar P3 te rijden. Natuurlijk hielpen de klapband van Max Verstappen en de fout van Lewis Hamilton een handje, maar dan is het nog een enorme verdienste om in een AlphaTauri naar het ereschavot te rijden.

Naast deze uitschieters heeft Gasly voorafgaand aan het seizoen 2021 laten weten dat hij nog meer een teamleider wilde worden. Het moest op twee verschillende manieren gebeuren: allereerst door het team met zijn feedback steeds meer bij de hand te nemen en ten tweede door zijn eigen prestaties op het circuit constanter te krijgen. Dat laatste is zonder meer gelukt. Zo is al gememoreerd dat Gasly in maar liefst acht van de elf Grands Prix tot dusver punten heeft gescoord. Het is een prestatie van formaat, zeker als je bedenkt dat het middenveld zeer competitief is en dat de AT02 niet echt boven het wapentuig van de concurrentie uitstijgt.

Het geeft aan dat Gasly zichzelf blijft ontwikkelen en in sportief opzicht zijn punt blijft maken om op een dag wel weer dat tweede Red Bull-zitje terug te krijgen. De Red Bull-kopstukken houden er momenteel echter nog een andere zienswijze op na. Zij vinden Gasly juist de ideale man om de kar bij AlphaTauri te trekken en zien geen reden om iets aan de rijdersbezetting te veranderen. Doordat Gasly zich helemaal senang voelt onder de vleugels van Franz Tost en juist in deze omgeving (met minder druk) floreert, valt er ook wel iets voor te zeggen. Bovendien kan AlphaTauri door het ingevoerde budgetplafond werken met dezelfde financiële middelen als de topteams: een kostenplaatje van 145 miljoen dollar. Tel daarbij op dat het reglement volledig op de schop gaat en dat Liberty de Formule 1 steeds meer tot een 'level playing field' wil maken en de positie van Gasly als onbetwiste leider van het zusterteam is eigenlijk zo slecht nog niet...

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 8,5 Ronald Vording 7,0 Koen Sniekers 8,5 Mike Mulder 8,0 Bjorn Smit 8,0