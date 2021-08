Tussenrapport Nikita Mazepin: De koning van de spins

Nikita Mazepin in de eerste seizoenshelft

Positie in het wereldkampioenschap: 20

Aantal WK-punten: 0

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 18e plaats (Azerbeidzjan, Frankrijk)

Beste resultaat: 14e plaats (Azerbeidzjan)

Rapportcijfer: 5,3

Het is alweer 22 dagen sinds de laatste spin van Nikita Mazepin. Zo valt te zien op een speciale website die bijhoudt hoe lang geleden het is dat de Rus in de rondte is gegaan. Een record voor de Haas-coureur, dat hij natuurlijk louter te danken heeft aan het feit dat het al acht dagen zomerstop is in de Formule 1. Mazepin spinde tijdens de seizoenshelft vrijwel elk weekend wel een keer. Alleen in Monaco, Oostenrijk en Hongarije slaagde hij erin de neus van de auto drie dagen lang de juiste kant op te houden. De teller staat over de hele eerste seizoenshelft genomen op zeventien - achttien als je de wintertests erbij neemt - waarbij het bij de seizoensopener in Bahrein meteen goed raak was met in totaal vijf pirouettes.

Goed, genoeg gelachen. Laten we er ook nog wat andere cijfers bij pakken. In het onderlinge kwalificatieduel staat het 9-2. Niet voor Mazepin natuurlijk, maar voor zijn teamgenoot Mick Schumacher. Twee keer trok de 22-jarige coureur uit Moskou aan het langste eind, waarbij het scheelde dat de Duitser die twee keer niet op de baan verscheen in de kwalificatie, na een crash in de laatste training. Vijf keer was het verschil met Schumacher meer dan een halve seconde, wat op zich zorgwekkender is dan het aantal spins. Een kleine kanttekening moeten we hierbij wel maken: het chassis van Mazepin zou iets zwaarder zijn geweest dan dat van Schumacher. Al zou het volgens teambaas Guenther Steiner niet om zo'n heel groot verschil gaan.

Punten zijn er nog niet gescoord - zijn beste finish tot dusver was een veertiende plaats - en hoeven we dit jaar ook niet te verwachten. Maar laten we wel wezen, Nikita Mazepin heeft zich voor zijn debuutseizoen in de Formule 1 ook niet bij het beste team ingekocht. De Haas VF-21 is een hok om mee te rijden en een draak om af te stellen. De score na elf races zou met Romain Grosjean en Kevin Magnussen waarschijnlijk niet veel beter zijn geweest.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 4,0 Ronald Vording 4,5 Koen Sniekers 6,0 Mike Mulder 6,0 Bjorn Smit 6,0