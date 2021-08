Tussenrapport Mick Schumacher: Leren in de luwte

Mick Schumacher in de eerste seizoenshelft

Positie in het wereldkampioenschap: 19

Aantal WK-punten: 0

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 15e plaats (Frankrijk)

Beste resultaat: 12e plaats (Hongarije)

Rapportcijfer: 6,5

Zo kritisch als men was op de komst van Nikita Mazepin in de Formule 1, zo positief werd de promotie van Mick Schumacher ontvangen. Los van dat het mooi is om de naam Schumacher terug te zien op de grid, heeft de Duitser ook gewoon de palmares die een kans in de koningsklasse volledig rechtvaardigt. Want wat moet een coureur nog meer laten zien, nadat hij titels in de Formule 4, Formule 3 en Formule 2 heeft behaald?

Even leek er sprake van te zijn dat Schumacher zijn debuut kon maken bij Alfa Romeo. Het werd uiteindelijk het team van Haas. Hoewel Alfa Romeo dit jaar ook niet alles is, was voorafgaand aan het seizoen al duidelijk dat er van Haas helemaal niets verwacht hoefde te worden in ’21, doordat de Amerikaanse renstal al vroeg de beslissing nam om zich volledig op ’22 te focussen, als er een nieuwe auto in de Formule 1 wordt geïntroduceerd. Voor Schumacher lijkt de keuze voor Haas echter meer een zegen dan een vloek te zijn. Het geeft hem namelijk de kans om zonder dat er al te veel van hem verwacht wordt dit jaar, zijn eerste stappen te zetten op het hoogste niveau van de autosport.

De zoon van Der Michael doet in de kwalificatie doorgaans wat hij moet doen door ruim sneller te gaan dan zijn Russische teamgenoot, al is dat onder normale omstandigheden nog altijd maar een negentiende plek. Dat het niettemin 9-2 is in het onderlinge kwalificatieduel en niet 11-0, komt doordat hij in zowel Monaco als in Hongarije in de derde training was gecrasht. En dat waren niet de enige keren dat Schumacher schade reed. Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk eindigde hij in de vangrail, terwijl hij door was naar Q2. En tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna verloor hij de controle over zijn Haas toen hij zijn banden aan het opwarmen was achter de safety car. De Duitser kon daarna wel verder al duurde het even voordat hij naar de pits kon om een nieuwe voorvleugel te halen. Zo heeft Schumacher stiekem al een aardig schadebedrag bij elkaar gereden, iets wat een klein team als Haas niet echt kan gebruiken.

Het debuutseizoen van Schumacher verloopt dus zeker niet vlekkeloos, maar hoewel de fouten financieel dan misschien in de papieren beginnen te lopen, zijn ze in sportief opzicht dit jaar niet heel erg duur. Punten halen met de VF-21 is immers schier onmogelijk. Tijdens de Grand Prix van Hongarije zagen we nog het meest van Schumacher, doordat hij na de code rood ineens tiende lag. Dat hij Max Verstappen nog even hard liet werken toen de Nederlander hem wilde passeren, spreekt voor hem. Hij laat zich niet zomaar opzij zetten, ook niet door de coureur die op dat moment aan de leiding gaat in het WK. De twaalfde plek die hij met dank aan de vele uitvallers in Boedapest behaalde, is zijn beste resultaat tot dusver. Hopelijk zien we hem in de tweede seizoenshelft minder fouten maken.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 6,5 Ronald Vording 5,5 Koen Sniekers 7,5 Mike Mulder 6,0 Bjorn Smit 7,0