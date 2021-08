Tussenrapport Lewis Hamilton: Heerser heeft handen vol aan kroonprins

Lewis Hamilton in de eerste seizoenshelft

Positie in het wereldkampioenschap: 1

Aantal WK-punten: 195

Aantal overwinningen: 4

Beste startplaats: pole-position (Emilia-Romagna, Spanje en Hongarije)

Beste resultaat: 1e plaats (Bahrein, Portugal, Spanje en Groot-Brittannië)

Rapportcijfer: 8,3

Met elf races achter de rug ziet de WK-stand er best wel vertrouwd uit. Lewis Hamilton is immers bovenaan de rangschikking te vinden en dat is in de voorbije jaren eerder regel dan uitzondering gebleken. Dat gezegd hebbende is 2021 wel anders dan de voorgaande jaren. In die voorbije seizoenen diende de Brit enkel af te rekenen met zijn Valtteri Bottas en die staat niet voor niets te boek als de ideale tweede man. Dit jaar is er beduidend meer tegenstand en komt die bovendien niet meer vanuit het eigen team. Red Bull Racing heeft een forse stap gezet en heeft Max Verstappen eindelijk voorzien van materiaal waarmee hij een gooi naar de wereldtitel kan doen. Sterker nog: zonder alle pech in de laatste raceweekenden voor de zomerstop had Verstappen op een riante voorsprong kunnen rekenen. De Limburger begon niet voor niets met een gat van maar liefst 33 punten aan de 'hoofdrace' op Silverstone.

De zondag die zou volgen heeft de titelkansen van Hamilton nieuw leven ingeblazen. Over de manier waarop is al bijzonder veel gezegd en geschreven. Het moment in Copse Corner verdient geen schoonheidsprijs en dat geldt nog meer voor het uitbundige juichen na afloop. Hamiltons gedrag heeft ietwat polariserend gewerkt, waardoor de verhoudingen nog meer op scherp staan dan dat ze voordien al stonden. Maar goed, de Brit lijkt ook niet primair voor de sportiviteitsprijs te komen. Het gaat om de keiharde punten en aan de WK-stand is te zien dat de woorden van Toto Wolff profetisch zijn gebleken: "We staan maar één DNF achter."

Die achterstand is na de Hongaarse GP zelfs omgezet in een voorgift van acht punten. Die race leverde naast achttien WK-punten ook een surreëel beeld van Hamilton op: alleen op de startgrid met alle concurrenten in de pits. Waar dit een tactische fout van het team was, valt Hamilton onder druk ook niet helemaal onfeilbaar meer te noemen. Zo vergooide hij een gouden kans op de overwinning - eigenlijk een schot voor open doel - door bij de herstart in Azerbeidzjan zelf de 'magic button' op zijn stuurwiel aan te raken.

De rol van vrouwe Fortuna is in het rapport van Mercedes al benoemd, al geldt dat mogelijk nog meer voor Hamilton als individu. Om te beginnen had zijn fout in Imola onder normale omstandigheden tot een nulscore moeten leiden, maar kwam de rode vlag als geroepen. Het verloop van de Britse en de Hongaarse GP behoeft geen uitleg en ook in Azerbeidzjan had hij zijn achterstand zonder de klapband van Verstappen zien groeien. Hamilton doet nog altijd wat we van hem gewend zijn en dat is op zeer hoog niveau presteren, maar het is onmiskenbaar dat hij zijn handjes na de eerste maanden van 2021 ook zeer mag dichtknijpen. Vakmanschap en een behoorlijke dosis geluk hebben hem aan kop van het WK gebracht. Maar goed: het record van de achtste wereldtitel is nog lang niet binnen, daar moet maandenlang bikkelhard voor gevochten worden. Een walk in the park is het Formule 1-seizoen 2021 allerminst voor Lewis en die vaststelling is op zichzelf al bijzonder goed nieuws voor de Formule 1...

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 8,0 Ronald Vording 8,5 Koen Sniekers 8,0 Mike Mulder 8,5 Bjorn Smit 8,5