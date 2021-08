Tussenrapport Haas: Veroordeeld tot de rode lantaarn

Haas in de eerste seizoenshelft

Rapportcijfer: 5,7

Nog niet eerder heeft Haas een seizoen als laatste in het kampioenschap afgesloten, maar dit jaar moeten Guenther Steiner en de zijnen vrezen voor het ergste. Vorig jaar bleek de Haas in handen van Romain Grosjean en Kevin Magnussen al een handvol om mee te rijden en dit jaar moeten nieuwelingen Mick Schumacher en Nikita Mazepin er zich maar mee zien te redden. Vooralsnog is het een puntloze exercitie geweest voor het Amerikaanse team. De twaalfde plaats die Mick Schumacher vlak voor het ingaan van de zomerstop in de chaotisch verlopen Grand Prix van Hongarije behaalde, was het beste resultaat.

Dat het een moeilijk jaar zou worden voor Haas, stond echter van meet af aan al vast. Het team spendeerde afgelopen winter geen enkele token aan de ontwikkeling van de 2021-bolide, waardoor de VF-21 effectief de auto is waaraan Grosjean en Magnussen vorig jaar bar weinig plezier beleefden. Alleen het strikt noodzakelijke werk werd gedaan, om de auto simpelweg aan de technische regels van 2021 te laten voldoen. Zo lijken er bij Haas bijna nog meer manuren in de nieuwe livery te zijn gegaan dan in het feitelijke ontwerp. En voor de eerste race was er nog meer heuglijk nieuws voor Schumacher en Mazepin: het team zou ook geen enkele moeite doen om de auto gedurende het seizoen nog te verbeteren. Dat terwijl de rode lantaarndrager van vorig jaar, Williams, wél een goede stap met de auto heeft gemaakt.

De sportieve ambitie is dit jaar dus even ver te zoeken bij Haas, maar het dient een hoger doel: een stap voorwaarts maken in 2022, wanneer er een compleet nieuw technisch reglement in werking treedt in de Formule 1. Tot die tijd kan het team zich eigenlijk alleen focussen op het wegwijs maken van Schumacher en Mazepin in de koningsklasse, wat in het geval van laatstgenoemde nog een hele klus is. Het valt voor Haas te hopen dat er volgend jaar daadwerkelijk een stap wordt gezet, zodat de lijdensweg in 2021 niet helemaal voor niets is.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 5,0 Ronald Vording 5,0 Koen Sniekers 6,5 Mike Mulder 6,0 Bjorn Smit 6,0