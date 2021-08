Tussenrapport George Russell: Klaar voor volgende stap

George Russell in de eerste seizoenshelft

Positie in het wereldkampioenschap: 16

Aantal WK-punten: 4

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 8e plaats (Hongarije)

Beste resultaat: 8e plaats (Oostenrijk)

Rapportcijfer: 7,8

Een roofdier gevangen in een kooi, zo valt de carrière van Russell al enige tijd te typeren. In de Formule 1-paddock betwijfelen slechten weinigen dat hij een toekomstige racewinnaar en waarschijnlijk nog veel meer dan dat is, alleen het materiaal ontbreekt nog. Voor een goed begrip daarvan hoef je het traject van Russell alleen maar even te vergelijken met dat van Lando Norris. Waar Russell in zijn F2-titeljaar de betere en vooral de constantere was, heeft Norris in de koningsklasse al veel meer kunnen oogsten en laten zien aan het grote publiek. Het zegt misschien wel iets over de indrukwekkende ontwikkeling die de McLaren-coureur heeft doorgemaakt, maar zonder twijfel nog veel meer over het verschil in materiaal.

Met de auto die hij tot zijn beschikking heeft, laat Russell immers ook hele bijzondere dingen zien. Dat laatste geldt vooral voor zijn optredens op zaterdag. De jonge Brit is nog altijd ongeslagen in de kwalificatieduels met zijn Williams-teamgenoten en wist dit jaar voor het eerst Q3 te halen. Dat Russell bij aanvang van iedere kwalificatie als een goede kanshebber voor Q2 geldt, zegt eigenlijk al genoeg. De Williams is nog altijd niet om over naar huis te schrijven, maar Russell weet er als geen ander het maximale uit te halen over dat ene rondje. Zijn kwalificatie-optredens leveren geen pole-positions op, maar zijn achterin het veld zeker wel van dat niveau.

Op zondag heeft Russell tot dusver meer moeite gekend. Dat komt om te beginnen doordat de Williams in een 'race trim' minder goed en zeer windgevoelig is. Toch heeft Russell zelf ook enige steekjes laten liggen. De actie in Imola was met de kennis van nu misschien niet bijzonder handig en zijn race pace is relatief gezien iets minder dan de kwalificatiesnelheid. Toch was het een kwestie van tijd alvorens zijn eerste puntenfinish met Williams zou volgen. In Hongarije bleek het bingo. Dat Latifi (net als Kubica in 2019) voor de op papier veel betere man eindigde, geeft het misschien een zure nasmaak, al viel daar bij Russell helemaal niets van te merken. Hij was vooral blij dat hijzelf, en met hem het hele team van Williams, eindelijk op het scorebord stond met een puntenfinish.

Zijn reactie (lees: het huilen) na afloop zegt overigens veel over de verantwoordelijkheid die Russell voor het gevallen topteam uit Grove voelt. Hij is als Brit nog echt trots om te rijden voor wat de Duitsers een 'Traditionsverein' zouden noemen en wil het team dolgraag bij de hand nemen. Dat heeft hij tijdens zijn uitleenperiode van drie jaar ook met verve en zonder een enkele wanklank gedaan, al lijkt het nu toch mooi geweest. De Mercedes-protegé verdient een kans bij het fabrieksteam van dat merk in 2022. Meer om dat aan te tonen, kan hij niet doen. De enige reden om er een stokje voor te steken, kan nog naar de naam Lewis Hamilton luisteren, al doet Mercedes er heel verstandig aan om het eigen toptalent de plek te geven die hij verdient. De eerste maanden van dit jaar hebben bevestigd wat we eigenlijk al wel wisten: Russell is zonder meer klaar voor de volgende stap.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 8,0 Ronald Vording 7,0 Koen Sniekers 8,0 Mike Mulder 8,0 Bjorn Smit 8,0