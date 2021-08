Tussenrapport Ferrari: Niet langer het schaamrood op de kaken

Ferrari in de eerste seizoenshelft

Rapportcijfer: 7,8

Het verhaal van Ferrari mag gevoeglijk als bekend worden geacht. De veelvraat in de Formule 1 moest vorig seizoen op de blaren zitten voor het feit dat het in 2019 de motor op onreglementaire wijze had opgevoerd. De precieze afspraken tussen Ferrari en de FIA werden nooit bekendgemaakt, maar het was duidelijk dat de renstal uit Maranello in 2020 een stuk minder snel was dan in de jaren daarvoor. Wat ook niet meehielp was dat het team al in mei – nog voor de start van het seizoen – Sebastian Vettel aan de dijk had gezet. Soms leek het er zelfs op dat de Duitser uit wraak dan maar geen resultaten wilde boeken. Al met al leidde de misère tot een beschamende zesde plaats op de ranglijst.

Het zou voor de Italianen makkelijk zijn geweest om met het oog op de bevriezing van het reglement ook het seizoen 2021 op te geven en alvast alle tijd, middelen en energie in de grote regelwijziging van de nieuwe auto van 2022 te steken. Het siert het team echter dat het niet bij de pakken is gaan neerzitten en alles in het werk heeft gesteld om de nieuwe nummer één Charles Leclerc en nieuwkomer Carlos Sainz het materiaal te geven dat deze twee topcoureurs verdienen.

Gerichte verbeteringen aan SF21

En dus ging Ferrari met nieuw elan aan de slag om de auto van vorig jaar binnen de mogelijkheden aan te pakken en er voor dit seizoen een competitieve bolide van te maken. De focus lag daarbij op het verminderen van de immense hoeveelheid luchtweerstand (drag) waarmee de SF1000 kampte en dat betekende dat het beperkte aantal tokens dat ingezet mocht worden, opging aan aanpassingen aan de achterkant van de auto. Het leverde weliswaar niet direct meer vermogen op, maar in ieder geval wel een auto die rijdbaar is, weer goed overweg kan met het bochtenwerk en in de handen van het coureursduo Leclerc-Sainz mee kan doen in de hogere regionen van de Formule 1. Dat bewijs werd geleverd in Monaco, waar Leclerc op pole-position kwalificeerde en zich een prima uitgangspunt verschafte om de Scuderia de eerste overwinning sinds 2019 te schenken, maar een kapotte versnellingsbak gooide roet in het eten. Op Silverstone bleek vervolgens ronden lang dat Ferrari wel degelijk in staat is om een Mercedes achter zich te houden.

Uiteindelijk werd Leclerc in Engeland tweede, maar er zit duidelijk muziek in Ferrari. Krijgen de beide piloten later dit seizoen dan ook nog eens de beschikking over de verbeterde krachtbron die Binotto onlangs aankondigde, dan zou het team zomaar eens de strijd met McLaren om de derde plaats achter Mercedes en Red Bull kunnen winnen en dat verdient alle lof.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 7,5 Ronald Vording 5,5 Koen Sniekers 8,5 Mike Mulder 7,5 Bjorn Smit 8,0