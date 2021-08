Tussenrapport Carlos Sainz: Geprezen om zijn aanpassingsvermogen

Carlos Sainz in de eerste seizoenshelft

Positie in het wereldkampioenschap: 6

Aantal WK-punten: 83

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 4e plaats (Monaco)

Beste resultaat: 2e plaats (Monaco)

Rapportcijfer: 8,0

Carlos Sainz en Charles Leclerc ontlopen elkaar in de WK-stand slechts drie punten en ook in de tussenrapporten van Motorsport.com scoren de twee Ferrari-piloten vrijwel gelijk: waar Leclerc op een gemiddeld rapportcijfer van 7,8 uitkomt, daar scoort Sainz een 8.0.

Dat de Spanjaard een fractie hoger scoort in onze tussenstand komt niet door die drie puntjes, maar vooral door het feit dat Sainz als nieuwkomer zich probleemloos heeft aangepast bij Ferrari. Sainz was een van de vele coureurs die afgelopen winter van team wisselden en waar ervaren piloten als Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Sergio Perez allemaal problemen hadden zich aan hun nieuwe werkomgeving aan te passen, daar was Sainz al vrij snel competitief. Dat komt nog niet direct tot uiting in de kwalificaties waarin hij glansrijk (3-8) verslagen wordt door Leclerc, maar is wel te zien in de naakte cijfers van WK-punten en podiumplaatsen. Van die laatste heeft Leclerc er één en Sainz al twee, Monaco en Hongarije.

Van die twee moet Monaco het hoogtepunt zijn geweest: niet alleen omdat het Monaco is en hij er op het podium mocht plaatsnemen naast zijn voormalige teamgenoten Max Verstappen en Lando Norris, maar ook omdat juist Leclerc er de beste papieren leek te hebben. De Monegask had zich op pole gekwalificeerd, maar een kapotte versnellingsbak verhinderde hem zondag van start te gaan en dus zag Sainz zijn kans schoon. Hij kreeg wat hulp van Mercedes dat ongelooflijk amateuristisch liep te klooien bij een pitstop van Valtteri Bottas, maar Sainz was wel op de afspraak en scoorde het eerste podium van 2022 voor Ferrari.

Het was de eerste keer dit seizoen dat Sainz voor Leclerc in de einduitslag stond en gaf de coureur uit Madrid een bak vertrouwen. Zoveel zelfs dat hij in de volgende zes races tot aan de zomerstop vier keer voor Leclerc eindigde en op de Hungaroring zelfs een tweede podium pakte. In Hongarije was Sainz als vijftiende(!) gestart, maar hij toonde opnieuw zijn slimheid door uit de mêlee te blijven en als vierde te finishen. Dat werd een derde plek na de diskwalificatie van Sebastian Vettel en zo kon Sainz vijftien punten op zijn conto bijschrijven (in plaats van twaalf), waarmee hij in de WK-stand net het verschil maakt ten opzichte van Leclerc.

Beste rijdersduo? Voor hoe lang?

Al met al kunnen we constateren dat Sainz en Leclerc enorm aan elkaar gewaagd zijn en dat teambaas Mattia Binotto weleens gelijk zou kunnen hebben met zijn stelling dat Ferrarri momenteel het beste rijderduo van de Formule 1 in huis heeft. Hoe het team daarmee in de tweede seizoenshelft omgaat is echter de grote vraag: de Scuderia maakt traditioneel altijd heel erg duidelijk wie de nummer één en de nummer twee is binnen het team, maar laat Leclerc en Sainz voorlopig vrij. Tot nu toe levert dat geen problemen op, maar dat wordt mogelijk anders als het team na de zomerstop met een nieuwe, sterkere krachtbron komt waardoor Sainz en Leclerc op bepaalde circuits misschien echt om de overwinning kunnen strijden. Of het er dan nog zo collegiaal en harmonieus aan toegaat? Wie zal het zeggen.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 8,0 Ronald Vording 7,5 Koen Sniekers 8,5 Mike Mulder 8,0 Bjorn Smit 8,0