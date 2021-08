Tussenrapport Antonio Giovinazzi: Weer een jaar in de anonimiteit

Antonio Giovinazzi in de eerste seizoenshelft

Positie in het wereldkampioenschap: 18

Aantal WK-punten: 1

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 10e plaats (Monaco)

Beste resultaat: 10e plaats (Monaco)

Rapportcijfer: 6,3

Probeer het zelf eens uit: vraag de gemiddelde Nederlander die zo nu en dan eens een Formule 1-race kijkt om alle coureurs op de huidige grid op te noemen. De kans is groot dat de opsomming wordt afgetrapt met Max Verstappen en Lewis Hamilton. Lando Norris en Sebastian Vettel lukken vaak ook nog wel, maar bij rijders als Esteban Ocon en George Russell wordt het voor de casual Formule 1-kijker al wat lastiger. De kans is groot Nicholas Latifi, Lance Stroll en Antonio Giovinazzi de namen zijn die het vaakst worden vergeten. Dat is op zich geen al te groot probleem als je een rijke vader hebt en bovendien al meerdere punten hebt gescoord dit seizoen, maar de vraag is hoe lang Giovinazzi zich nog een vrij anoniem bestaan in de Formule 1 kan veroorloven.

Het rijtje iconische autocoureurs uit Italië is lang. Ze waren niet allemaal even succesvol, maar ze hadden vaak wel de bekende Italiaanse flair. Antonio Giovinazzi past niet echt in dat rijtje. Zelfs naast teamgenoot Kimi The Iceman Raikkonen komt de Italiaan nog wat stilletjes en verlegen over. Het past allemaal wel een beetje bij zijn prestaties op de baan: Giovinazzi rijdt keurig zijn rondjes, maakt niet al te veel fouten en valt zelden uit, maar dat is het dan ook wel. Vraag zelfs de grootste Formule 1-fan naar de laatste actie van de Italiaan die hem of haar is bijgebleven en de kans is groot dat het toch enige tijd stil blijft.

Eerlijk is eerlijk, met de Alfa Romeo van dit jaar valt – net als vorig jaar – weinig eer te behalen. Daardoor is Giovinazzi samen met Raikkonen aangewezen op een strijd in de achterhoede. Over één rondje is de Italiaan vaak de snellere van de twee. Zo staat het in het onderlinge kwalificatieduel 8-3 in het voordeel van ‘Gio’, die met een tiende startplek in Monaco tevens voor het enige Q3-optreden van Alfa Romeo tot dusver dit seizoen wist te zorgen. Dat resultaat werd twee weken later in Baku gevolgd door een crash in Q1, maar in tegenstelling tot zijn ervaren teamgenoot heeft Giovinazzi het eerste kwalificatiedeel in de eerste elf races van dit jaar vaker wel dan niet weten te overleven.

De degelijke prestaties op zaterdag weet Giovinazzi helaas niet te vertalen naar een goed resultaat op zondag. De Italiaan haalde nog elke keer de finish, maar finishte ondanks zijn kwalificatievoordeel maar vier keer voor zijn stalgenoot (de DNF van Raikkonen in Portimao niet meegerekend). Zijn beste resultaat scoorde hij in Monaco, waar hij de tiende startplek ook verzilverde met een WK-punt. De diskwalificatie van Vettel op de Hungaroring leverde Raikkonen echter de tiende plaats op in Hongarije, die daarmee zijn tweede puntje van het seizoen scoorde. Ietwat gelukkig wellicht, maar de Fin kwam dit jaar al drie keer eerder als elfde over de finish gereden.

Op diezelfde Hungaroring zat het Giovinazzi qua geluk ook niet helemaal mee. De Italiaan nam voor de start als enige de gok om na de formatieronde de pits in te duiken voor een setje slicks, al had die gok als enige voordeel dat hij in de eerste bocht uit de malaise wist te blijven. Bij de herstart nam hij het zekere voor het onzekere en koos hij net als de rest voor intermediates, waarna vervolgens al snel bleek dat de droogweerband deze keer wel de betere keuze was. Ook in Spanje had de Italiaan pech: een kapot ventiel zorgde ervoor dat Giovinazzi tijdens de pitstop een lekke achterband op zijn Alfa gemonteerd kreeg. Onnodig tijdverlies in de pits en een teleurstellende vijftiende plek waren het resultaat.

De 27-jarige Giovinazzi lijkt goed in het team te liggen en rijdt keurig zijn rondjes, maar het is de vraag of de Italiaan daarmee een vierde seizoen op het allerhoogste niveau verdient. Het wordt dus tijd voor Giovinazzi om eindelijk eens op te gaan vallen en de kwalificaties in de tweede seizoenshelft om te zetten in puntenfinishes. Zeker nu Ferrari minder invloed krijgt op de rijderskeuze van Alfa Romeo moet de coureur uit Martina Franca vrezen voor zijn toekomst. Formule 2-talent Théo Pourchaire klopt immers al op de deur...

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 7,0 Ronald Vording 6,0 Koen Sniekers 6,5 Mike Mulder 6,0 Bjorn Smit 6,0