Tussenrapport Alpine: Degelijk met een hele mooie uitschieter

Alpine in de eerste seizoenshelft

Rapportcijfer: 7,1

Renault onderging de afgelopen winter een metamorfose en kwam als Alpine terug in de paddock. Waar Renault de afgelopen jaren nooit de verwachtingen kon waarmaken, moest dat met Alpine wel lukken. In 2021 werd de opmars nog niet verwacht, voor de Franse constructeur was dit opnieuw een overgangsjaar naar het nieuwe reglement, dat in 2022 van kracht wordt. Het was dit seizoen gewoon zaak om degelijk te presteren met rijdersduo Esteban Ocon en Fernando Alonso. Toch waaide er wel iets van een frisse wind voor de start van het seizoen. Teambaas Cyril Abiteboul, jarenlang het mikpunt van hoon toen de motoren van Renault regelmatig in de soep draaiden, moest het veld ruimen. Die functies werden grotendeels intern opgevangen, maar niet volgens de conventionele route. Davide Brivio werd als teammanager van het MotoGP-kampioensteam Suzuki gehaald om een rol als ‘racing director’ te vervullen.

De eerste fase van het seizoen was niet bepaald degelijk. De Alpine A521 kwam in de Bahreinse hitte niet zo goed uit de verf als gehoopt. Toen het eenmaal afgekoeld was, viel Fernando Alonso tot overmaat van ramp uit door een boterhamzakje. Deze drong door tot de sidepod, wat de koeling van de wagen verstoorde. Daarna kon het grote sprokkelen beginnen, want veel meer dan dat was het in de eerste fase van het seizoen niet. Alpine had volgens de eigen coureurs geen enkele marge in de strijd om de top tien posities en dus moest alles op de juiste plek vallen om goed te scoren. In de eerste negen races van het seizoen lukte dat slechts twee keer met de beide coureurs. Routinier Alonso scoorde een zesde plaats in de chaotische Grand Prix van Azerbeidzjan, tot dat moment het beste resultaat van het seizoen.

Die chaos is tot nu toe nodig geweest voor Alpine om te scoren, kijk ook naar de Grand prix van Hongarije. Het team beleefde daar het absolute hoogtepunt sinds de terugkeer van Renault/Alpine in de Formule 1. Esteban Ocon schreef die wedstrijd op zijn naam en daarmee maakte het team een flinke sprong in het kampioenschap. Halverwege het seizoen staat Alpine op de vijfde plaats. Zonder die punten van Hongarije zou het echter een zevende plaats zijn. We kunnen dus stellen dat Alpine een degelijke eerste seizoenshelft achter de rug heeft, maar wel met een enigszins vertekende stand. Desalniettemin krijgt de stal van de redactie van Motorsport.com een hele aardige score.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 7,5 Ronald Vording 7,0 Koen Sniekers 8,0 Mike Mulder 7,0 Bjorn Smit 6,0