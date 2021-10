Turks asfalt kan F1-coureurs nu wel bekoren: “Compleet andere baan”

De Formule 1 keerde vorig jaar tijdens de coronapandemie terug naar Istanbul Park, maar het aanleggen van een nieuwe asfaltlaag vlak voor het Grand Prix-weekend zorgde voor nogal wat problemen. Het nieuwe asfalt in combinatie met de regen zorgde voor spekgladde omstandigheden, met klagende coureurs en tal van glijpartijen tot gevolg.

Vrijdag werden de Formule 1-coureurs opnieuw losgelaten op het Turkse asfalt, dat er een jaar later een stuk beter bij ligt. Het jaartje rijpen en het feit dat de asfaltlaag onlangs met water is behandeld heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Na afloop van de vrijdagtrainingen voor de Grand Prix van Turkije waren de Formule 1-coureurs dan ook alom tevreden met de omstandigheden.

“De baan is behoorlijk anders vergeleken met vorig jaar”, vertelt Lando Norris. “Ik denk dat hij wel vijf of zes seconden sneller is dan wat we hier vorig jaar hadden. Het voelt dan ook als een compleet andere baan. Het is een coole baan die een flinke uitdaging oplevert, het was een leuke dag.” Zijn McLaren-teamgenoot Daniel Ricciardo kwam tot dezelfde conclusie: “Het is een compleet andere baan vergeleken met vorig jaar. Vorig jaar reed ik hier een 1.31, en nu was het volgens mij een 1.24 of 1.23 zelfs, we zijn dus echt een stuk sneller nu”, aldus de Australiër. “Het is nu een fijne baan met een hoop grip.”

Elf seconden sneller

De verbeteringen in de tijdenlijsten waren zelfs nog iets extremer dan het McLaren-duo vermoedde. Vorig jaar klokte Max Verstappen in de eerste vrije training een 1.35.077. Dit jaar was Lewis Hamilton in VT1 maar liefst elf tellen sneller dankzij een 1.24.178.

“Ja het is heel erg anders”, sprak Hamilton zelf na afloop. “Vorig jaar was het een gloednieuwe asfaltlaag en kwam er volgens mij wat olie aan het oppervlak. Vandaag wist ik dan ook niet precies wat ik ervan moest verwachten, maar jeez… Er is zoveel meer grip dan voorheen! Het is intens hoeveel grip er nu is, dat is geweldig. Het zorgt ervoor dat het circuit nu veel leuker is om op te rijden, veel meer hoe het vroeger ook was.”

Toegenomen grip zorgt voor extra uitdaging

De snellere rondetijden en de toegenomen hoeveelheid grip zadelden de teams echter ook met extra uitdagingen op, omdat de coureurs nu in feite met een totaal andere baan te maken hebben. “Het is nu een van de banen op de kalender met de meeste grip, dat maakt het natuurlijk een stuk leuker”, sprak Valtteri Bottas na afloop. “Het vergt nogal een andere aanpak wat betreft de afstelling van de auto dan een jaar geleden. Daardoor moesten we de zaken gedurende de dag behoorlijk bijstellen. Dat was het voornaamste vandaag, je gewoon aan proberen te passen en een balans zien te vinden. De uitgangspositie zat er echt ver vandaan, maar ik denk dat dat voor iedereen het geval was.”

Een betere tweede vrije training leverde Bottas echter flink wat vertrouwen op: “In de middagsessie was het gevoel eigenlijk al best goed. Er waren geen grote problemen met de auto. Ik denk dat we hier een goed weekend kunnen hebben.”