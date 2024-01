Zhou verheugt zich op eerste thuisrace: 'Wens die in vervulling gaat"

De 24-jarige Zhou Guanyu beleeft goede herinneringen aan 2022, zijn debuutseizoen in de Formule 1. De Chinees scoorde direct bij zijn eerste optreden punten (P10 in Bahrein) en kwam uiteindelijk tot zes punten in een seizoen waarin vooral de van Mercedes overgekomen Valtteri Bottas de kastanjes uit het vuur haalde en tot 49 punten kwam. Uiteindelijk leverden de gezamenlijke 55 punten Sauber de beste klassering in tien jaar op.

Vorig jaar ging het beduidend minder: Zhou behaalde opnieuw zes punten, maar Bottas deed het met tien punten niet veel beter en uiteindelijk werd Sauber negende. In gesprek met Motorsport.com zegt Zhou er alle vertrouwen in te hebben dat het team – tegenwoordig Stake F1 genaamd – de problemen heeft aangepakt en komend seizoen weer het prestatieniveau van 2022 kan behalen.

Dat heeft volgens hem alles te maken met de voorbereidingen die nu al in Hinwil worden getroffen op de samenwerking met Audi, in 2026. In aanloop naar die samenwerking wordt nu al nieuw technisch personeel aangenomen, onder wie de nieuwe technisch directeur James Key. "Op het hoofdkantoor wordt constant personeel toegevoegd en we hopen zo een beter en completer team te worden", zegt Zhou. "De ontwikkelingen tot nu toe zijn in lijn met wat we verwachtten. Hopelijk stelt de voorbereiding op het seizoen, inclusief de drie testdagen, ons in staat om de juiste richting uit te zetten. Ik heb vertrouwen in het team en het gevoel dat we terug kunnen komen op het prestatieniveau van mijn eerste seizoen."

Op de vraag waar het in 2023 mis ging en wanneer het team besloot om een nieuwe weg in te slaan, zegt Zhou: "Ten eerste, we hadden bij lage temperaturen of wanneer de baan minder grip had, veel minder marge dan andere teams om ons op het gebied van bandentemperaturen te verbeteren. En ten tweede waren er wat onzekerheden met de auto, zoals het vaker corrigeren in de bochten dan in het seizoen 2022, met wat onverwacht over- of onderstuur." De problemen werden snel opgepakt. "Eigenlijk was het rond de zomerstop al wel duidelijk welke richting we met de ontwikkeling op wilden."

Voor Zhou wordt het een bijzonder jaar. Voor het eerst sinds zijn debuut in 2021 keert de Formule 1 terug naar zijn geboorteland China. De laatste Grand Prix in Shanghai dateert alweer van 2019, nog voor de coronapandemie. "Ik ben zeker blij met mijn thuisrace in Shanghai. Ik heb er nog nooit geracet of getest, maar nu het er eindelijk van komt, kijk ik ernaar uit", aldus Zhou. "Het was jammer dat ik de afgelopen twee jaar in de Formule 1 heb geracet zonder de Chinese Grand Prix, maar eindelijk kan ik deze kleine wens om in mijn thuisland te racen in vervulling laten gaan."