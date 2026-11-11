Formule 1 GP van Brazilië

Toto Wolff blikt terug op titelloze Mercedes-jaren: ‘We waren geen complete losers’

Terwijl Mercedes een negende wereldtitel bij de constructeurs veiligstelt, blikt Toto Wolff terug op het grondeffecttijdperk van de Formule 1

Benjamin Vinel Federico Faturos

Gepubliceerd: 11 nov 2026, 19:01

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Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat de renstal in de vier jaar zonder wereldtitel in de Formule 1 geen “complete verliezers” was.

De Silver Arrows pakten zondag tijdens de Grand Prix van Brazilië hun negende constructeurstitel, een week nadat Kimi Antonelli de jongste wereldkampioen bij de coureurs in de F1 was geworden.

Mercedes kwam bovendrijven toen de F1 voor 2026 overstapte op nieuwe regels voor chassis en power units, maar het voorgaande grondeffecttijdperk was zwaar geweest voor de formatie – van 2022 tot en met 2025 boekte het slechts zeven zeges, tegenover 12 alleen al dit jaar.

“Het punt is dat wanneer je in zulke moeilijke momenten zit, zoals we allemaal soms in ons leven meemaken, het niet zo eenvoudig is om door te gaan”, zei Wolff. “Want als je achteraf terugkijkt, zeg je: ‘We hadden deze moeilijke momenten nodig om als mensen te groeien of om als organisatie te groeien.’ Maar wanneer je er middenin zit, is dat best moeilijk om zo te voelen.

“Dus terugkijkend denk ik dat die laatste vier jaar heel moeilijk waren, tussen het verkeerd doen en dan min of meer begrijpen waarom het verkeerd was en dan beseffen: nee, we begrepen het niet. En dat was een groot heen en weer.

“Maar we zullen over 10 of 20 jaar terugkijken, en als je naar de statistieken kijkt, was het niet zo dat we in die vier jaar complete verliezers waren, want we eindigden [achtereenvolgens als derde, tweede, vierde, tweede]. We wonnen races, veel races.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

“Dus zo slecht was het helemaal niet als je puur naar de cijfers kijkt, maar het voelde niet goed. En de veerkracht van het team – de mensen die in die moeilijke tijden bij elkaar bleven – is een factor.

“Dus het voelt heel goed om die twee titels veilig te stellen. Niet veel sportteams hebben dat gedaan na een opeenvolgende reeks kampioenschappen, daarna een moeilijke periode en vervolgens een comeback. Dus ik ben er echt trots op dat we deel uitmaken van deze heel kleine groep teams die dat in alle sporten hebben gedaan.”

De negende constructeurstitel van Mercedes betekent dat het Williams in de geschiedenisboeken van de F1 heeft geëvenaard en nog maar één titel verwijderd is van McLaren. Ferrari is recordhouder met 16 kampioenschapsoverwinningen.

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