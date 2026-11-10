Formule 1 GP van Brazilië

Laurent Mekies: lot Liam Lawson ligt niet in mijn handen

Laurent Mekies houdt vol dat Racing Bulls zijn eigen beslissing zal nemen over zijn rijdersbezetting voor 2027

Benjamin Vinel Filip Cleeren

Gepubliceerd: 10 nov 2026, 10:36

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Red Bull-teambaas Laurent Mekies zegt dat het aan Racing Bulls is of het Liam Lawson behoudt of Nikola Tsolov promoveert naar een racezitje in het Formule 1-seizoen 2027.

Rookie Arvid Lindblad lijkt volgend jaar een tweede campagne in het wereldkampioenschap te krijgen, maar de identiteit van zijn teamgenoot is onzeker. Formule 2-titelkandidaat Tsolov was de favoriet voor het zitje, maar zijn vorm is teruggevallen na zes zeges in de eerste helft van het seizoen, deels door suboptimale kwalificatieprestaties.

Lawson heeft dit seizoen intussen 89 punten gescoord, meer dan twee keer zoveel als welke andere middenveldcoureur dan ook. Hij is de afgelopen vijf ronden op eigen kracht niet verslagen door teamgenoot Lindblad, zowel in de kwalificatie als in de races, en pakte in die periode liefst 30 punten – meer dan de 26 van George Russell.

In de lastige weersomstandigheden in Brazilië finishte de Nieuw-Zeelander opnieuw als zevende, 36 seconden voor de op een na beste middenveldcoureur Nico Hulkenberg.

Gevraagd hoe hij de situatie zag en of Red Bull kon rechtvaardigen dat Racing Bulls een coureur die op dit niveau presteert aan de kant schuift, antwoordde Mekies: “Dat zijn een aantal vragen die aan Racing Bulls gesteld moeten worden zodra zij hun beslissing hebben genomen, dus er zijn veel alsen.

“De coureursbeslissing bij Racing Bulls ligt bij Racing Bulls. En hoezeer we inderdaad een gezamenlijk juniorprogramma hebben, we bevinden ons in de unieke positie dat, wanneer de goede jongens uit Racing Bulls komen, we uiteraard de mogelijkheid hebben om hen te laten promoveren naar Red Bull Racing, zoals we met Max [Verstappen] hebben gedaan en zoals we met Isack [Hadjar] hebben gedaan. Maar hoe we op dat punt komen, is aan hen wat betreft de F1-periode.

Liam Lawson, Racing Bulls, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Srinivasa Krishnan

“Wat Liam betreft, kan ik hem alleen maar feliciteren met opnieuw een heel sterk weekend. Hij was aanvankelijk bezig met een fantastische reeks; hij heeft het heel goed gedaan bij ons in de drie races waarin hij moest invallen, in een ongelooflijk contrast met zijn ervaring hier een jaar geleden, aan het begin van het jaar. En zeker vanaf dat punt zien we allemaal dat hij, wanneer je terugkeert naar Racing Bulls, op de baan opnieuw een stap heeft laten zien. En wat hij dit weekend liet zien, is de perfecte weergave van hoe sterk hij nu presteert.”

Racing Bulls-teambaas Alan Permane heeft laten doorschemeren Lawson te willen behouden; waar voormalige Red Bull F1-bazen Christian Horner en Helmut Marko in het verleden naar verluidt inspraak hadden in zulke beslissingen, zijn beiden nu vertrokken.

Mekies benadrukt daarom dat dit niet langer het geval is: “Er is een verschil tussen een mening geven en een knoop moeten doorhakken. Ik hoef geen knoop door te hakken.”

Toen vervolgens werd doorgevraagd naar zijn daadwerkelijke mening over de kwestie, kaatste de Fransman glimlachend terug: “Ik heb net drie minuten besteed aan het proberen te vertellen dat het een beslissing van Racing Bulls is. Ik ga mijn mening niet publiekelijk ventileren zodat het een beslissing van Red Bull Racing wordt. Nee, het is een beslissing van Racing Bulls. Zij hebben alle data; zij zijn zeer ervaren.

“Alan is een geweldige kerel; hij begrijpt racen beter dan de meesten. Het is waarschijnlijk terecht dat zij de tijd nemen, want vanuit Red Bull-perspectief is er geen reden om haast te maken.”

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- Het Motorsport.com-team

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