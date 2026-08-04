Audi presteert beter dan verwacht in F1 2026 - Allan McNish

Audi’s racedirecteur Allan McNish is positief verrast door de start van zijn team in de Formule 1-campagne van 2026 - waarbij hij de kwalificatie als een sterk punt van de debuterende renstal aanhaalt.

Het Duitse merk heeft in de eerste 11 ronden van het seizoen vijf Q3-optredens behaald met Nico Hulkenberg en Gabriel Bortoleto, die respectievelijk een gemiddelde kwalificatiepositie van 12e en 13e hebben.

Het markeert zeker een stabiele start voor Audi, dat de historische Sauber-renstal voor 2026 overnam en momenteel 12 punten heeft, waarvan er 10 in de afgelopen drie ronden zijn behaald.

Die vormverbetering kan deels worden toegeschreven aan upgrades voor Oostenrijk, vier ronden geleden, gericht op de langzame bochten, die het team de vorige keer in Hongarije hielpen met een negende plaats voor Hulkenberg.

Toen McNish, die voormalig teambaas Jonathan Wheatley voor de vierde ronde in Miami verving, werd gevraagd het seizoen te beoordelen, zei hij: “Ik ben tevreden. Het feit dat we ons als team eigenlijk enorm hebben ontwikkeld sinds ik er direct bij betrokken raakte; ik zie groei bij de mensen, het vertrouwen bij de mensen.

“Ik denk dat we als team functioneren, en vandaag was door verschillende dingen een behoorlijk moeilijke race, maar de manier waarop we die uitvoerden vond ik goed.

“Wat de prestaties van de auto betreft, denk ik dat we in de kwalificatie beter zijn dan ik had verwacht. Ik dacht niet dat we zo snel en zo constant snel zouden zijn, en we zijn in staat om daarmee om te gaan.

“We moeten daar opnieuw een stap vooruit zetten.”

Allan McNish, Racing Director of Audi F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Maar nu Audi op de achtste plaats staat in het klassement, 54 punten achter de leider van het middenveld, Racing Bulls, op de vijfde plaats en 165 punten achter de top vier, zijn er nog altijd aspecten die de debuterende renstal moet verbeteren.

De power unit is er één, aangezien het chassis als een van de beste wordt beschouwd, terwijl de starts een ander punt zijn, want in Boedapest zakte Hulkenberg van de 10e naar de 11e plaats voordat hij zijn eerste punten van 2026 pakte.

“Wat betreft dingen waar we niet zo blij mee zijn of dingen die we kunnen verbeteren, moeten we zeker aan de starts werken,” voegde McNish toe.

“Dat is iets wat ons vandaag opnieuw pijn deed, doordat we achter [Liam] Lawson terugvielen, want aan het einde hadden we de kans om vóór een van de Racing Bulls te zitten, maar we zitten achter allebei.

“Maar over het geheel genomen kom ik hieruit met de gedachte: ja, we hebben veel dat we kunnen verbeteren, veel, en veel dat we moeten verbeteren, maar we zijn nu net Williams voorbijgegaan in het constructeurskampioenschap.

“We hebben consequent Q3's gehaald, we hebben consequent top-10-klasseringen in de races en punten behaald, en ik zie aan de ontwikkeling die we als team operationeel en ook technisch doormaken dat we eigenlijk alleen maar sterker zullen worden.

“Ik denk dat dat het belangrijkste is wat ik voel: comfort, meer dan vertrouwen, comfort, dat we op dit moment gewoon sterker worden in een stijgende lijn.

“Maar om gewoon helemaal eerlijk te zijn: waar we staan is in het middenveld en het gat naar de top vier teams is groot. Maar aangezien we 11 races in onze Formule 1-carrière hebben gereden, denk ik dat het eigenlijk een behoorlijk goede positie is om in te zitten.”