Tsunoda zet eerste stap naar AlphaTauri-zitje met test op Imola

Yuki Tsunoda werkt de test af in de Toro Rosso STR13 uit 2018, waarin Pierre Gasly en Daniil Kvyat eerder dit jaar in de aanloop naar het nieuwe seizoen ook testten. De test is onderdeel van het plan van AlphaTauri om de Formule 2-coureur klaar te stomen voor 2021. Zo test hij later dit jaar in de huidige F1-bolide van het team tijdens de rookietest in Abu Dhabi, terwijl hij mogelijk ook in actie gaat komen tijdens een vrije training. Dat is volgens teambaas Franz Tost deels afhankelijk van het feit of Tsunoda voldoende superlicentiepunten weet te verzamelen in de Formule 2.

“Yuki moet wennen aan een Formule 1-auto. Het is zijn eerste optreden in zo’n bolide en dat op Imola. Het is geen makkelijk circuit en ik zal hem zo goed mogelijk instrueren wat hij moet doen. We willen hem driehonderd kilometer laten rijden, zodat hij toestemming van de FIA krijgt om uiteindelijk een vrije training te rijden in Bahrein of Abu Dhabi. We zullen zien of het noodzakelijk is. Het hangt ervan af waar hij eindigt in het F2-kampioenschap. Als hij bij de eerste vier eindigt, krijgt hij een superlicentie. Als hij vijfde wordt, heeft hij misschien twee VT1’s nodig omdat hij daar ook een punt voor krijgt.”

Tsunoda staat met nog twee raceweekenden in Bahrein voor de boeg derde in het Formule 2-kampioenschap. Het is echter allerminst zeker dat hij die positie ook gaat behouden, want Christian Lundgaard, Robert Shwartzman en Nikita Mazepin staan in de tussenstand binnen zeven punten van de Carlin-coureur. Met een positie in de top-vier van het kampioenschap kwalificeert Tsunoda zich voor een superlicentie en dus lijkt het voor de hand liggend dat AlphaTauri niet voor het einde van het F2-seizoen de knoop door gaat hakken over wie de teamgenoot van Gasly wordt.

Tost wil 'voor einde seizoen' duidelijkheid

Daarbij komt ook nog dat de positie van Alexander Albon bij Red Bull Racing onder druk staat. Mocht de Britse Thai zijn plek bij dat team verliezen, dan komt hij ook weer in beeld bij AlphaTauri. Ook Daniil Kvyat is in principe nog niet uitgesloten, zeker niet nadat hij op Imola sterk vierde werd. “Het is beter om een rij te hebben dan niets”, zei Tost over de opties die zijn team heeft. “Het besluit wordt denk ik snel genomen door Red Bull en dan zullen we zien. We hebben geen haast. Zolang het voor het einde van het seizoen is, is het prima. Het hangt denk ik ook af van waar Yuki het kampioenschap eindigt, want dat is een belangrijke factor.”

Tost benadrukt bovendien dat de mogelijke promotie van Tsunoda niets te maken heeft met een voorkeur van huidige motorleverancier Honda. “Het draait alleen om zijn prestaties”, aldus de Italiaan. “Het heeft niets te maken met sponsoren. Dit was bij Toro Rosso nooit het geval en bij AlphaTauri ook niet. We moeten overtuigd zijn dat de coureur de noodzakelijke kwaliteiten heeft om een succesvolle F1-coureur te worden. Hoewel we het zogenaamde zusterteam zijn, verwacht onze broer dat wij goede coureurs hebben.”

Met medewerking van Adam Cooper