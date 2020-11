Tsunoda na eerste F1-test: “Veel meer vermogen dan gedacht”

Tsunoda reed woensdag zijn eerste F1-test in de STR13, de wagen waar Toro Rosso in 2018 mee reed. In de ochtend was het aanvankelijk behoorlijk vochtig, maar Tsunoda reed in de middag nog een aantal ronden op een droge baan. AlphaTauri werkte bovendien een racesimulatie af met de Japanner, die ook nog een kwalificatierun mocht neerzetten. Na afloop van de test keek Tsunoda terug en sprak hij over hoe fysiek de huidige F1-wagens zijn.

“Het rijden ging op zich wel makkelijk, maar fysiek was het wel lastig”, vertelde Tsunoda. “Ik had verwacht dat het iets minder heftig zou zijn op het fysieke vlak, vooral voor de nek. Ik heb best een sterke nek en in de Formule 2 voel ik niet veel. Maar in de F1-wagen voelde het best wel heftig. Zeker in de remzones voel je het, de wagen remt echt hard. Dat is veel beter dan ik had verwacht. Ik moet echt hard gaan trainen voor de volgende sessie en de volgende keer dat ik in een F1-wagen mag rijden.”

Tsunoda merkte ook op dat de wagen veel meer vermogen had dan de F2-wagen waar hij aan gewend is. “Toen ik het gas intrapte voelde ik hoe sterk de motor was, dat voel je bijna niet in F2”, vervolgde hij. “Het vermogen was indrukwekkend, ook in de regen is de wagen nog ontzettend sterk. Ik denk dat ik op de natte baan sneller was dan op de droge baan met de F2-auto. Dat vond ik de grootste verrassing van de dag.”

In het verleden heeft Tsunoda al heel wat tijd doorgebracht in de simulator van Red Bull. Dat hielp hem aanvankelijk bij het leren kennen van de processen, het complexe stuur en de verschillende instellingen van een F1-wagen. “De ervaring van het oefenen in de simulator van Red Bull heeft me geholpen, ik kon snel wennen aan de auto. Ook in de racesimulatie waren m’n rondjes constant, ook als ik wat moest aanpassen op het stuur. Wat dat betreft heb ik een goede stap gemaakt.”

Tsunoda is lid van de Red Bull-opleiding en komt uit in de Formule 2. Hij wordt genoemd als teamgenoot van Pierre Gasly bij AlphaTauri in 2021, hij zou dan de opvolger worden van Daniil Kvyat. De test op Imola was nodig om ervaring op te doen om in aanmerking te komen voor een Superlicentie. Daarvoor zal hij ook nog bij de eerste vijf in het FIA F2-kampioenschap moeten eindigen, momenteel staat hij op de derde plaats in zijn eerste jaar in de klasse. Hij won al twee races.

Tsunoda komt volgende maand in ieder geval weer in actie tijdens de young driver-test in Abu Dhabi, maar krijgt naar verwachting voordien ook nog een eerste training tijdens een F1 GP de tijd om zich te bewijzen.