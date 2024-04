Tsunoda blij met P10 in F1-thuisrace: "Alle credits aan het team"

Yuki Tsunoda was de race op Suzuka vanaf de tiende plaats gestart. In het begin had de 23-jarige RB F1-coureur het niet makkelijk. Hij viel enkele plaatsen terug en vocht een verbeten duel uit met Lance Stroll, Valtteri Bottas en Kevin Magnussen om de laatste punten achter de topteams.

Yuki Tsunoda in gevecht Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

In dat gevecht voerde Tsunoda een paar gedurfde inhaalacties uit in de Esses, de bochtencombinatie in het eerste deel van het circuit. "Ik wist dat we op rechtelijnsnelheid tekort kwamen. De enige plek waar we met de concurrenten in het middenveld konden wedijveren was in de eerste sector en ik had het vertrouwen dat ik daar aan de buitenkant kon inhalen. Dus ja, dat zag er goed uit."

Het gevecht kwam uiteindelijk prachtig samen in een episch pitstopduel tussen de tegelijk binnengekomen Tsunoda, Stroll, Bottas, Magnussen en Logan Sargeant. De pitcrew van RB F1 zette zijn beste beentje voor en wisselde als snelste de banden. Dat zorgde er voor dat Tsunoda als eerste van het vijftal weer terug de baan opkwam. Een cruciaal moment, aldus de Japanner. "Alle credits voor het team. We hadden een geweldige pitstop waardoor ik voor de Aston [Martin van Stroll] op de baan kwam. Zonder dat werk had ik nooit punten gescoord. Het was echt het werk van superhelden. Ik had echt het gevoel dat de pitstop door Supermannen werd gedaan. Dat was echt geweldig en ik ben dan ook erg blij."

Tsunoda stond twee keer aan de start van zijn thuisrace. In 2022 werd hij dertiende, vorig jaar twaalfde. Zijn tiende plaats van dit jaar vormt dan ook een speciaal moment in zijn carrière. "Erg bijzonder. Het is weliswaar een tiende plaats, maar het voelt - en dat klinkt misschien wat overdreven – als een eerste plaats. Veel dank dus aan het team en natuurlijk ook de Japanse fans die me de hele week hebben gesteund. De energie die ik hier elke ronde voelde was erg speciaal."

De tiende plaats van Tsunoda was een flinke opsteker voor RB F1 dat Daniel Ricciardo al vroeg in de race zag uitvallen. Met het punt verstevigt het team de zesde plaats in het constructeurskampioenschap.