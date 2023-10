Trotse Jos Verstappen: "Dit gaat nog veel verder dan onze droom"

Max Verstappen heeft in Qatar de derde opeenvolgende wereldtitel in de Formule 1 voor zich opgeëist. Waar het in de vorige twee gevallen na afloop nog even wachten was - in 2021 op het Mercedes-protest en vorig jaar op de puntentombola in Japan - wist Verstappen nu voor de finish al dat hij wereldkampioen was, dankzij het uitvallen van Sergio Perez. Als Jos Verstappen voor de camera van Viaplay wordt gevraagd waarom het ogenschijnlijk nooit eens normaal kan, verschijnt er een lach op zijn gezicht: "Haha, ja, dat weet ik ook niet. Het is altijd wel een beetje zo geweest. Maar hoe het ook gebeurt, uiteindelijk gaat het om de titel. Nu is het natuurlijk minder spannend dan twee jaar geleden, je weet dat het eraan zit te komen. Dan gebeurt het in een sprintrace en heb je ook nog zoveel safety cars. De spanning was er een beetje uit, maar morgen hebben we nog een andere race en die proberen te winnen."

Onderaan de streep is het allerbelangrijkste natuurlijk dat Verstappen de buit voor het derde jaar op rij binnen heeft. De gedachten gaan bij Jos logischerwijs terug naar de jonge jaren met Max, die nu de vruchten afwerpen. "Als ik er nu op terugkijk, zeer zeker. Dit was altijd al onze droom. Maar ja, wie had kunnen denken dat het drie keer achter elkaar gebeurt... Waanzinnig. Dit gaat nog veel verder dan onze droom." Bij het Britse Sky Sports voegt Verstappen senior toe vooral onder de indruk te zijn van de manier waarop Max het seizoen 2023 naar zijn hand heeft gezet: "We genieten er enorm van, maar het gaat ook vooral om de manier waarop hij het gedaan heeft. Hij is dit jaar zo dominant geweest. Hij heeft week in, week uit geleverd en daar ben ik heel erg trots op."

Er komt in ieder geval drie jaar op rij uit wat Jos Verstappen al relatief vroeg voor ogen had. "Ik wist sinds zijn karttijd al wel dat het talent er was en ik denk dat we daarna de juiste keuzes hebben gemaakt aan het begin van zijn carrière. Ik ben heel blij om te zien hoe het nu gaat en ben ook onder de indruk van de manier waarop hij werkt, hoe hard hij ervoor werkt. De credits zijn absoluut voor Max." Gevraagd hoeveel wereldtitels er gezien de overmacht nog kunnen volgen, houdt Verstappen zich enigszins op de vlakte: "Dat zullen we zien, we moeten hier eerst van genieten." Op de vlakte houden is overigens ook van toepassing als hij de vraag krijgt voorgeschoteld wat Red Bull richting volgend jaar met Perez moet, nu de Mexicaan opnieuw een zeer moeizaam weekend afwerkt: "Geen idee, gelukkig hoef ik die beslissing niet te nemen."