Triple-headers in F1: Van noodzaak tot vast gegeven

Drie Formule 1-races in drie weekenden: het was begin deze eeuw ondenkbaar. Toch is sinds 2018 een triple-header een vast onderdeel van de sport geworden. Dit jaar staan er zelfs drie op het programma, waarvan de laatste twee aan het einde van het seizoen. Opmerkelijk, want het idee was dat de triple-headers niet blijvend zouden zijn.

In 2018 werd de triple-header in het leven geroepen als noodgreep. Frankrijk, Oostenrijk en Groot-Brittannië stonden destijds direct na elkaar gepland. De oorzaak: een clash met de WK-finale voorkomen. Het was daarom volgens F1-sportief directeur Ross Brown iets eenmaligs. "Dit is niet iets wat we in de toekomst willen herhalen", vertelde de Brit destijds.

Een jaar later verdween de triple-header van de kalender, maar in 2020 stond het er toch weer op. Deze keer was er een andere, begrijpelijke reden. De coronapandemie legde de sport plat en om een volledig seizoen af te werken, werden er zelfs drie triple-headers ingepland. Toenmalig McLaren-teambaas Andreas Seidl was allerminst fan van het drukke schema. "Wij zijn er tegen en we moeten duidelijk maken dat dit niet de standaard moet worden", vertelde de Duitser.

Triple-header toch een blijvertje

Nu, vier seizoenen later, staan er ook drie triple-headers op de kalender en heeft het fenomeen een vaste plek op de agenda. De eerste vond de afgelopen drie races plaats. Na de race in Barcelona vonden de races in Spielberg en Silverstone plaats. Later dit jaar gaat het circus nog de triple-header Austin-Mexico-Sao Paulo afwerken, om het seizoen af te sluiten met een triple-header Las Vegas-Qatar-Abu Dhabi.

De Europese triple-headers worden ondertussen aardig geaccepteerd in de paddock. Zo is Fernando Alonso van mening dat het nu wel kan blijven. "De teams weten er ondertussen goed mee om te gaan", verklaarde de Spanjaard onlangs over het fenomeen. Valtteri Bottas is nog altijd geen fan van de triple-header. "Het is nu haalbaar, maar de werkdruk is het hoogst bij de medewerkers van het team. Zij maken lange dagen", vertelde de Fin, die ziet dat de renstallen er ondertussen beter op ingericht zijn. "Back-to-back's en triple-headers zijn er nu zo lang, de teams kunnen er nu goed mee omgaan."

De triple-headers aan het einde van het seizoen bevallen een stuk minder goed. Vorig jaar was er al veel geklaag over de planning van de laatste twee races in Las Vegas en Abu Dhabi, toen was dat nog maar een back-to-back. Dit jaar is daar ook nog Qatar tussen gefrommeld, waardoor het nog drukker wordt voor de mensen bij de teams. Dit heeft alles in zich voor flink wat geklaag richting het einde van het jaar.

En 2025 dan? Geen veranderingen in het aantal triple-headers, maar wel wat verschuivingen van de circuits. Zo gaat de eerste drie-op-een-rij Japan-Bahrein-Saudi-Arabië worden. De GP's van Emila-Romagana, Monaco en Spanje vormen samen de tweede triple-header, om net als in 2024 Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi het seizoen af te ronden.