Frustrerende start voor McLaren: “Als we het vier weken eerder wisten”

McLaren kwam vorig jaar vroeg in het ontwikkelingsproces van de nieuwe wagen in de problemen toen de FIA besloot dat de vloerranden voor het seizoen 2023 met 15 millimeter verhoogd moesten worden. De aanpassingen werden toegepast op het nieuwe concept en dat bleek de verkeerde keuze. In september besloot het team vervolgens om het over een andere boeg te gooien, maar het was op dat moment al te laat om het nieuwe concept voor de Grand Prix van Bahrein klaar te krijgen.

“Het is gebeurd toen de beslissing over de verhoging van de vloer viel”, legt technisch directeur James Key uit. “We waren het erover eens dat dit was om porpoising tegen te gaan, dat was een verstandige beslissing omdat het in die fase van het seizoen nog een belangrijk probleem was. Het werd voor iedereen beter aangezien iedereen een manier vond ermee om te gaan. Die verandering van 15 millimeter lijkt minimaal, maar zo’n vloer is enorm en ongelofelijk sensitief. Als je kijkt naar hoeveel downforce ermee gegenereerd wordt, dat is enorm. Toen wij dat toepasten op onze auto was het verlies veel groter dan we hadden verwacht. Het lijkt op een andere manier invloed te hebben dan op andere teams. Het lijkt in zekere zin te maken te hebben met de geometrie van de vloerrand.”

Volgens Key is de aerodynamische filosofie van McLaren één van de belangrijkste factoren waardoor men in de mist ging. “Als je kijkt naar vorig jaar, er begonnen zich twee kampen te ontwikkelen. Wij zaten in het ene kamp, de meeste andere teams in het andere. Die verhoging van 15mm was echt een tegenslag voor ons. Daarna moesten we zoeken naar een manier om het te herstellen, dat was in september toen we erachter kwamen dat het helemaal niet zou werken met deze geometrie. Dat was een enorme verandering, het zijn intensieve en erg complexe projecten. De timing van het reglement heeft ons problemen opgeleverd, het was niet eenvoudig om daarvan terug te komen. We hebben onze strategie heel laat moeten aanpassen.”

‘Waren niet aan het treuzelen’

Los van de conceptuele problemen kende McLaren een dramatisch weekend in Bahrein. Beide coureurs haalden de finish niet. Gevraagd of McLaren niet alles op alles had moeten zetten om voor de start van het seizoen een nieuw concept op de baan te krijgen, zegt Key dat het team nog niet ver genoeg was met de ontwikkeling. “Het is niet zo dat we aan het treuzelen waren om te zien wat er zou gebeuren, maar het was duidelijk dat de nieuwe regels ons niet zouden helpen om de achterstand van vorig jaar goed te maken. Daardoor moesten we onze aanpak volledig veranderen en het kost nu eenmaal tijd om dat te ontwikkelen. We hebben geprobeerd het voor de eerste race klaar te krijgen, maar het concept was niet volwassen genoeg.” Key denkt wel dat het team met het nieuwe concept nu al beter gepresteerd had. “Iets beter”, gaat hij verder. “Maar met deze vloer moet je ook voor stabiliteit gaan, de correlatie moet kloppen. Je moet garantie hebben dat het werkt en dat was te riskant voor de eerste race.”

Het team loopt voorlopig nog achter de feiten aan. “Heel frustrerend”, vindt Key. “Om eerlijk te zijn is het nieuwe concept een stuk beter, het doet waar we op hoopten, maar we werken er nog aan. De ontwikkelingscurve is zoveel steiler dan wat we hadden. Als het reglement eerder goedgekeurd was of als wij eerder in actie gekomen waren, zo’n vier weken eerder, dan was het nu helemaal geen thema geweest. Dat is spijtig, maar we staan waar we staan en doen wat we kunnen.”