Vlak voor de zomerstop vond er een stoelendans plaats in het topmanagement van het Sauber/Audi-project. CEO Andreas Seidl en voorzitter Oliver Hoffmann hebben het ambitieuze project van de Duitse autofabrikant verlaten, terwijl Mattia Binotto de taken van beide heren op zich neemt als chief operating officer en chief technical officer . Monza is het eerste weekend dat de Italiaan aan het roer staat. Met de huidige stand van zaken, inclusief een erbarmelijke prestatie op het circuit van Zandvoort, lijkt hem echter een onmogelijke taak te wachten om dit jaar nog een impact te maken.

Lees meer over de aanstelling van Binotto: Formule 1 Sauber: “Komst Binotto zal transitie naar Audi versnellen”

Sauber-coureur Valtteri Bottas is opgelucht met de aanstelling van Binotto. De Italiaan stond tussen 2019 en 2022 aan het roer bij Ferrari en is dus zeker geen lichtgewicht. “Het is goed dat we een nieuwe teambaas krijgen. Ik denk dat we een leider nodig hebben die heldere ideeën presenteert.” Gevraagd of dat laatste ontbrak bij het vorige management, antwoordt de Fin: “Ik wil niks slechts zeggen over de vorige leiders, maar ik denk dat hervorming en verandering goed is voor de lange termijn. Mattia weet hoe hij een team moet runnen.”

Sauber is in 2024 het enige team dat nog geen punt gescoord heeft. Begin dit jaar kon het Zwitserse team nog enigszins de aansluiting vinden richting het middenveld, maar de laatste races valt het verder en verder terug. De laatste Grand Prix in Zandvoort was het dieptepunt, toen zowel Bottas als zijn teamgenoot Zhou Guanyu op twee ronden achterstand werd gereden. Zal de komst van Binotto het tij keren? “Ik weet zeker dat hij een hoop zal zien [dat beter moet]”, voorspelt Bottas. “Maar dat zal tijd kosten. Ik verwacht dit seizoen geen wonderen. Ik denk dat zijn aanwezigheid volgend jaar pas ten goede komt.”

Nieuw contract

Hoewel Bottas speculeert over 2025, is de Fin zich ervan bewust dat hij zelf nog geen contract heeft. De 35-jarige coureur staat op pole om de nieuwe teamgenoot van aanwinst Nico Hülkenberg te worden. Binotto zal een grote rol spelen in de mogelijke contractverlenging van de tienvoudig Grand Prix-winnaar. “We hebben het gesprek vorige week voortgezet. We boeken vooruitgang”, vertelt de Fin. Volgens Bottas is zijn nieuwe baas zich ervan bewust wat zijn toegevoegde waarde kan zijn. “En als ik een rol kan spelen in het project van de komende jaren, wat erg interessant is met een grote autofabrikant, dan ben ik daar zeker in geïnteresseerd. Maar ik heb alleen oren naar een meerjarig contract.”