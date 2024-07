Max Verstappen had een frustrerende race op de Hungaroring en dat kwam in de 70 ronden op het circuit bij Boedapest meerdere malen tot uiting. Al direct bij de start spoot de adrenaline Verstappen uit de oren, na een inhaalpoging op Lando Norris en Oscar Piastri die voor hem waren gestart.

De Red Bull-coureur had een goede start, maar werd aan de buitenkant door Norris buiten de baan gedwongen. Verstappen kon zijn snelheid behouden en wist zo alsnog Norris te verschalken voor plek 2 in de race. De FIA besloot de zaak te onderzoeken vanwege het behalen van een voordeel door buiten de baan te gaan. Red Bull voelde een straf aankomen en adviseerde Verstappen om Norris er weer langs te laten.

Ronde 3:

MV: “Ik werd eraf geduwd. Ik lag voor bij de apex en werd eraf geduwd.”

GL: “Begrepen, Max.”

Ronde 4:

GL: “Max, het incident wordt onderzocht. Ik denk dat onze aanbeveling is dat je dit laat gaan, we kunnen er later over praten. Dus dat je Lando laat passeren in bocht 1.”

MV: “Waarom kunnen ze niet gewoon zeggen wat ze denken en dan beslissen wij? Fuck!

MV: “Oké, dus je kunt gewoon mensen van de baan rijden? Dan kun je de FIA vertellen dat dat is hoe we vanaf nu gaan racen - gewoon mensen van de baan rijden.”

Verstappen besluit dan toch om Norris voorbij te laten. De Nederlander ziet de Brit al snel bij hem wegrijden en de focus wordt vervolgens verschoven naar Lewis Hamilton die achter Verstappen rijdt, maar begint aan te dringen. Lambiase probeert zijn coureur te helpen in dat duel.

Ronde 12:

GL: “Wil je het hogesnelheidsdiff aanpassen, Max? Bocht 4, Bocht 11?”

MV: “Nee, voorlopig niet.”

Een paar ronden later is er opnieuw frustratie te horen als Piastri, Norris en Hamilton al naar binnen zijn geweest voor vers rubber en de op oudere banden rijdende Verstappen zich geconfronteerd ziet met een undercut van die laatste.

Ronde 19:

MV: “Ik kan niet remmen, ik kan de bochten niet insturen. Voor en achter - het is echt slecht.”

Even later is ook Verstappen binnen geweest voor nieuwe banden en hij begint Hamilton binnen te hengelen. Hij probeert de Engelsman aan de buitenkant te passeren in bocht 2, maar gaat wijd en Hamilton maakt van de gelegenheid gebruik om weer voorbij te gaan aan Verstappen.

Ronde 36:

MV: “Ik heb een rem bias van min vijf. Het ding draait verdomme gewoon niet. Het is ongelooflijk.”

Ronde 41:

GL: “Modus 9, of indrukken en vasthouden bij de inhaalactie...”

MV: “Waarom? Waarom modus 9, het is klote.”

GL: “Houd de inhaalknop dan ingedrukt als je in modus 7 zit, Max, dank je.”

Verstappen begint zich te realiseren dat hij een zege in Hongarije op zijn buik kan schrijven en uit vervolgens kritiek op de gekozen racestrategie.

Ronde 42:

MV: “Het is indrukwekkend hoe we een undercut hebben laten gebeuren en mijn race compleet hebben verpest.”

Verstappen komt in ronde 49 voor de tweede keer binnen, opnieuw zit hij in een situatie met een undercut, dit keer door Charles Leclerc die achter hem reed, maar nu voor hem ligt. Verstappen klokt snelste ronde na snelste ronde om de Ferrari-coureur in te halen, maar krijgt het dan opnieuw met Lambiase aan de stok. Die probeert hem op sarcastische wijze te complimenteren, maar dat is niet aan Verstappen besteed.

Ronde 54:

GP: “Nou, dat is nog eens een lekkere introductie van de banden.”

MV: “Nee maat, hou op met die onzin. Jullie hebben me deze strategie gegeven, oké? Ik probeer te redden wat er over is. In hemelsnaam.”

Verstappen haalt Leclerc in, en is nu op weg om Hamilton binnen te hengelen. Dat duel begint met een inhaalpoging van de Nederlander in bocht 2. Hamilton weet van geen wijken en Verstappen moet wijd.

Ronde 63:

MV: “Moet je een autobreedte laten?”

GL: “We denken dat je achter was bij de apex, Max.”

MV: “Oké, wat jij wilt.”

Twee ronden later komt het dan tot een nieuw treffen tussen Verstappen en Hamilton. De Red Bull-coureur – profiterend van DRS – probeert in bocht 1 binnen door te gaan, maar verremt zich en komt terecht in de racelijn van Hamilton. Het resulteert in contact tussen de twee kemphanen. Verstappens RB20 wordt de lucht ingeslingerd, maar hij kan door, op weliswaar de vijfde plaats omdat ook Leclerc hem voorbij is gegaan. Verstappen is woest.

Ronde 65:

MV: “Hij bewoog tijdens het remmen.”

GL: “Ik ga geen gevecht aan met de andere teams over de radio, Max. We laten de stewards hun gang gaan. Het is kinderachtig op de radio, kinderachtig.”

De stewards besluiten niets te doen, maar oordelen wel dat Verstappen zich - na zijn harde aanrijding met Hamilton - na de race moet melden voor een medische check.

Ronde 70:

GL: “Ik begrijp dat de medisch afgevaardigde naar je moet kijken en je moet onderzoeken, in het parc ferme als je uitstapt.”

MV: “Als ze de medisch afgevaardigde naar de stewards kunnen sturen, kunnen ze misschien even kijken of daar alles in orde is.”