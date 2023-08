McLaren heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de bouw van een nieuwe, eigen windtunnel. Naar verwachting stapt het team uit Woking deze maand over op deze windtunnel, waardoor er na twaalf jaar een einde komt aan de samenwerking met Toyota Gazoo Racing Europe. Dankzij die deal kon McLaren gebruikmaken van de windtunnel in Keulen. Het team begon oorspronkelijk Toyota's voormalige Formule 1-windtunnel te gebruiken in 2010 en sindsdien heeft het geholpen bij het ontwerp van elke McLaren F1-bolide.

Hoewel de overstap naar haar eigen windtunnel betekent dat McLaren niet langer gebruik zal maken van de faciliteit in Keulen, denkt Toyota niet dat dit meteen het einde is van de samenwerking tussen de twee partijen. TGR Europe-directeur Rob Leupen benadrukt dat 'onze deuren open blijven staan voor McLaren'. "We wensen hen niets dan succes met de nieuwe windtunnel en hoewel dat natuurlijk verandert welke diensten McLaren van TGR-E verlangt en hoe vaak hun engineers waarschijnlijk in Keulen zullen zijn, hebben we een open dialoog en spelen we een constructieve rol in het proces van de integratie van hun nieuwe windtunnel in hun ontwikkelingsprogramma. Ik denk dat we duidelijk hebben laten zien hoe TGR-E op lange termijn waarde kan toevoegen aan engineeringprojecten van topniveau en we kijken ernaar uit om innovatieve bedrijven zoals McLaren in de toekomst te ondersteunen."

McLaren maakte in 2010 voor het eerst gebruik van de windtunnel in Keulen, een jaar nadat Toyota zich uit de Formule 1 had getrokken. In die windtunnel werd de McLaren MP4-26 ontwikkeld, waarmee het Britse team in 2011 zes zeges pakte, en de recentste auto, de MCL60. Door de jaren heen werd de samenwerking steeds verder uitgebreid, waardoor McLaren ook gebruik kon maken van de R&D- en productiemogelijkheden. McLaren richtte ook exclusieve werkruimten in de Toyota-fabriek in, met aparte datasystemen en verbindingen naar de fabriek in Woking.

Wederzijds respect

Beide partijen werkten ook samen om ervoor te zorgen dat de windtunnel tijdens het gebruik ervan werd ontwikkeld en aan de top van de technologie bleef. McLaren-teambaas Andrea Stella stelt dat Toyota's input alleen maar geprezen kan worden. "De steun van TGR-E is van onschatbare waarde geweest voor ons succes", zegt Stella. "We hebben een goede werkrelatie opgebouwd tussen het McLaren-team en het personeel van de faciliteit, waarbij de interne aanvullende productiemogelijkheden en andere faciliteiten ter plaatse van vitaal belang zijn voor het ontwikkelingsproces van onze auto's."

"Nu we toewerken naar de ingebruikname van onze on-site windtunnel, die McLaren aanzienlijke efficiëntie biedt en aansluit bij de nieuwe structuur die bij het team wordt opgebouwd, willen we graag erkennen dat het werk dat is gedaan met de TGR-E windtunnel in het verleden van groot belang is geweest voor de vooruitgang van het team. We bedanken TGR-E voor hun onschatbare steun in deze periode", voegt Stella toe.

Leupen is op zijn beurt 'trots' dat Toyota 'voor zo'n lange periode' een rol speelde in de Formule 1-geschiedenis van McLaren. "Dat we een vertrouwensrelatie hebben opgebouwd en 12 jaar lang hebben samengewerkt, is een teken van het wederzijdse respect tussen onze twee organisaties en het harde werk van de medewerkers van TGR-E en McLaren om deze relatie tot een succes te maken. We zijn McLaren oprecht dankbaar voor de toewijding die ze al die tijd aan ons hebben gegeven."