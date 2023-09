Toyota heeft momenteel geen plannen voor F1-terugkeer

Op vrijdag werd bekend dat McLaren Ryo Hirakawa in het rijdersprogramma heeft opgenomen en dat de 29-jarige Japanner volgend jaar als reserverijder fungeert van het Formule 1-team uit Woking. Hirakawa zal ondertussen voor Toyota actief blijven in het World Endurance Championship, waarin hij vorig jaar met Sebastien Buemi en Brendon Hartley kampioen werd en ook momenteel aan de leiding gaat in het klassement, met alleen de 8 uur van Bahrein nog te gaan. Samen met Buemi en Hartley won hij vorig jaar onder andere de 24 uur van Le Mans. Dit jaar haalde hij opnieuw het podium in de Franse raceklassieker door tweede te worden.

Op zaterdag maakte Toyota Motor Corporation-voorzitter Akio Toyoda de tongen los in de F1-paddock door in de McLaren-hospitality te verschijnen, om daar samen met Hirakawa interviews te geven aan lokale media. Zijn aanwezigheid leidde tot het gerucht dat McLaren zou proberen om Toyota tot een F1-terugkeer te verleiden. De deal met Hirakawa zou slechts het startpunt zijn van een veel bredere samenwerking, die uiteindelijk zou kunnen resulteren in een situatie waarin Toyota Formule 1-motoren gaat leveren aan McLaren. Het team uit Woking sprak eerder al eens met Toyota om te kijken of het vanaf 2014 met krachtbronnen van de Japanse fabrikant kon rijden. Er werd toen uiteindelijk gekozen voor een samenwerking met Honda.

Voormalig F1-coureur Kazuki Nakajima, die tegenwoordig adviseur is bij Toyota, laat echter weten dat het Japanse merk geen plannen heeft om terug te keren naar de Formule 1. “Voor nu is het een duidelijke nee”, antwoordt hij als Motorsport.com hem vraagt of Toyota interesse heeft om terug te komen in de koningsklasse van de autosport. “Deze deal draait puur en alleen om een coureur, om een coureur te ondersteunen bij het najagen van zijn droom. Het heeft verder nergens mee te maken. Er doen natuurlijk veel geruchten de ronde, maar ik kan duidelijk antwoorden: nee, het heeft daar niets mee van doen. Maar wat er verder in de toekomst gebeurt, weet je nooit.”

Volgens Nakajima heeft Toyota het op dit moment druk genoeg met de wereldkampioenschappen rally en langeafstandsracen. “Onze focus ligt nu op het WRC en het WEC”, aldus de oud-coureur, die zelf eind 2007 zijn F1-debuut maakte bij Williams en daarna twee volledige seizoenen voor het team uit Grove reed. “We geloven dat deze beide categorieën een goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de straatauto, wat altijd de filosofie van Toyota is geweest: autosport gebruiken om tot een betere auto te komen. We zijn erg tevreden over de huidige situatie.”

“Maar hoewel Toyota niet actief is in de Formule 1, willen we onze coureurs niet in de weg staan om verder te komen in hun carrières. Dit is dus iets totaal anders”, verduidelijkt Nakajima de McLaren-deal. “En als voormalig coureur en iemand die betrokken is bij het ontwikkelen van talent, ben ik erg blij en kan ik het zeer waarderen dat we een rijder nu ondersteunen bij het najagen van zijn droom, ook al is het verder niet echt relevant voor waar we verder als fabrikant mee bezig zijn.”

Toyota was van 2002 tot en met 2009 met een fabrieksteam actief in de Formule 1. In totaal werden er in die periode dertien podiumplaatsen behaald. Onder andere Jarno Trulli, Ralf Schumacher, Timo Glock en Ricardo Zonta dienden als coureurs voor het team, dat opereerde vanuit Keulen.