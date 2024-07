Toyota en Haas F1 blijven in gesprek over mogelijke samenwerking

Haas F1 Team en Ferrari hebben dinsdag aangekondigd dat de samenwerking verlengd is, waardoor het Amerikaanse team van Gene Haas tot en met het Formule 1-seizoen van 2028 kan rekenen op Ferrari-motoren. Daarmee wordt de samenwerking voortgezet die in 2016 is begonnen. Die aankondiging volgt na enkele geruchten dat Haas F1 en Toyota met elkaar in gesprek zouden zijn over een samenwerking in de Formule 1, waarbij het van titelsponsor tot zelfs een serieuze technische samenwerking op motorisch vlak ging. Daarnaast werd gesuggereerd dat Haas F1 de windtunnel van Toyota Gazoo Racing Europe in Keulen zou kunnen gebruiken.

Motorsport.com heeft vernomen dat die geruchten ver van de waarheid zitten. Haas F1 wilde niet ingaan op de situatie, maar naar verluidt zijn de gesprekken met Toyota vooral bedoeld om te verkennen op welke manieren zij eventueel zouden kunnen samenwerken - buiten de zaken waar Ferrari voor verantwoordelijk is. De gesprekken zouden nu in de verkennende fase zitten, maar er wordt gesuggereerd dat er met het idee gespeeld wordt om Toyota-personeel aan het Haas F1-project mee te laten werken. Ook zou het kunnen gaan om andere technische samenwerkingen.

Het wordt voorlopig in ieder geval onwaarschijnlijk geacht dat Toyota een volwaardige terugkeer in de Formule 1 wil maken. Het Japanse merk was van 2002 tot en met 2009 actief in de Formule 1, maar ondanks de vele investeringen leverde het avontuur maar weinig op. Door een samenwerking te zoeken bij Haas F1 zou Toyota wel weer betrokken raken bij de koningsklasse van de autosport, om op die manier ook op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Geen eerste stap naar comeback

Toyota is de afgelopen jaren indirect nog betrokken geweest bij de Formule 1, doordat het zijn windtunnel in Keulen beschikbaar stelde aan McLaren. Dat team heeft nu echter een eigen windtunnel waardoor die samenwerking op dat vlak ten einde kwam, maar sindsdien werken de twee partijen wel aan een uitwisseling van ideeën. Dat leek het begin te zijn van Toyota's zoektocht naar andere mogelijkheden om samen te werken.

McLaren-teambaas Andrea Stella zei destijds: "We zijn ook geïnteresseerd in de uitwisseling van hoe we omgaan met performance, hoe we omgaan met de ontwikkeling van coureurs. Dus we willen onze horizon een beetje verbreden." Toyota-fabrieksrijder Ryo Hirakawa maakt sinds dit jaar deel uit van de pool aan reservecoureurs bij McLaren en dat leek de nauwe band enkel maar te versterken. Toch maakte Toyota Gazoo Racing-adviseur Kazuki Nakajima duidelijk dat dit niet de eerste stap naar een terugkeer in de Formule 1 was. "Voor nu is dat duidelijk niet het geval. Deze deal draait puur alleen om de coureur en het ondersteunen van zijn droom."