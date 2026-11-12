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Formule 1 GP van Brazilië

Tough love en F1-titels: de levensles achter Wolffs Mercedes-succes

Mercedes is na meerdere moeilijke jaren teruggekeerd aan de top, maar het succes draait om meer dan alleen technische uitmuntendheid. Tijdens een bijzondere mediasessie gaf Toto Wolff fascinerende inzichten in zijn aanpak van verschillende coureurs en een levensles die veel verder reikt dan F1

Ronald Vording

Gepubliceerd: 12 nov 2026, 16:31

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Autosport



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Zelfs na reizen naar bijna elke Grand Prix dit jaar blijft de zogenoemde ‘Nederlandse’ mediasessie met Toto Wolff een van de hoogtepunten van het Formule 1-seizoen. De teambaas van Mercedes spreekt uiteraard geen Nederlands – nou ja, misschien de woorden die Lando Norris onlangs op televisie uitsprak, maar laten we die hier niet herhalen! – Maar dit zijn sessies met een handvol Nederlandse journalisten.

De afgelopen jaren is het een soort traditie en een bekende vaste waarde in het mediacentrum geworden, omdat het vaak interessante uitspraken heeft opgeleverd. De editie van 2025 was het beste voorbeeld, toen de eerste vraag ging over door AI gegenereerde foto's van Max Verstappen en Wolff, waarop laatstgenoemde lachend reageerde: “Die foto's zijn één ding, maar wisten jullie dat er ook deepfake 18+-video's met mijn gezicht zijn?” Het zette de toon voor een sessie die 50 minuten duurde in plaats van 15, waarna Wolff bij het opstaan concludeerde: “Nou, dat was leuk!”

Dat gevoel werd vanzelfsprekend gedeeld door iedereen die aanwezig was. Naast alle grappen en gelach kwamen ook de staat van Mercedes en de vooruitzichten onder de nieuwe reglementen ter sprake. Een dag voor de sessie met Wolff hadden we gesproken met George Russell, die aangaf veel vertrouwen te hebben in de Mercedes-krachtbron voor 2026. Toen ik Wolff die woorden voorlegde, riep hij eerst naar Russell, die toevallig in dezelfde ruimte zijn avondeten zat te eten: “George! Heb je dat echt gezegd? Nou, bedankt daarvoor…”

Op serieuzere toon erkende Wolff dat het fabrieksteam een voordeel kon hebben, maar waarschuwde hij dat het chassis ook op orde moest zijn: “Ik denk dat het tot op zekere hoogte een voordeel is, omdat je de richting kunt bepalen van hoe je de hele lay-out wilt hebben. Maar als je chassis nog steeds ondermaats presteert omdat je niet dezelfde hoeveelheid downforce genereert, te veel luchtweerstand creëert of bepaalde mazen in de regels hebt gemist, dan kom je achter te liggen. En dat is wat de sport nu zo interessant maakt. Je kunt niemand meer verpletteren met geld, wat voor de drie grote teams altijd een uitweg was. Maar nu hebben we allemaal een budgetplafond.”

Die voorzichtigheid had ook te maken met iets wat Wolff die dag openlijk toegaf: Mercedes was er in het ground-effecttijdperk nooit echt in geslaagd om de zaken goed voor elkaar te krijgen, en dat was wennen voor een team dat de vorige reglementencyclus grotendeels had gedomineerd. Juist die ervaring geeft de wereldtitels die Mercedes nu heeft veiliggesteld extra betekenis. Volgens Wolff is Mercedes terug waar het thuishoort, en na die moeilijke jaren smaakt dat succes des te zoeter.

Hoewel Wolff gelijk had met wat hij vorig jaar zei en het chassis van de W17 inderdaad competitief is gebleken, is het voordeel dat fabrieksteams in 2026 hadden mogelijk nog groter geweest dan we die avond hadden kunnen verwachten. Mijn vraag destijds ging vooral over packaging – een klassieke manier waarop een fabrieksteam een voordeel heeft – maar in 2026 gold dat meer dan ooit ook voor het benutten van de krachtbron, vooral omdat de huidige regels zo complex zijn.

Mercedes clinched its first constructors' title since 2021 in Brazil last weekend

Photo by: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

En dat is nog een gebied waarop Mercedes zijn huiswerk goed heeft gedaan. Terwijl McLaren-teambaas Andrea Stella zei dat 2026 de eerste keer was dat hij had ervaren dat klantenteam zijn een nadeel opleverde, voegde hij daar meteen aan toe dat hij niet met de beschuldigende vinger naar Mercedes wees. Het fabrieksteam was simpelweg een stap vooruit – zeker in de beginfase van het seizoen – zelfs met eenvoudige trucs zoals vóór de lijn liften om de gebruikelijke afbouwsnelheid te omzeilen.

Dit alles betekent dat het voordeel van de krachtbron waarop Wolff in Zandvoort had gehoopt er tijdens de eerste maanden van het seizoen 2026 zeker was, terwijl het chassis meer dan goed genoeg bleek om dat voordeel te benutten. Precies zoals Toto in de Nederlandse duinen had gehoopt.

Hoe Wolff het maximale uit verschillende F1-coureurs probeert te halen

Toch zijn er naast het technische verhaal alleen nog een paar andere aspecten die het uitlichten waard zijn, zoals het managen van de coureurs. Dat was een ander onderwerp dat in Zandvoort werd besproken, al was dat dit keer tijdens de editie van dit jaar, die Wolff grappend opende met de woorden: “Waarom doen we dit nog steeds? Waarom nodigen we deze jongens nog steeds uit?”

“Wat voor kader moeten we bieden om de beste prestatie uit de coureur te halen, en een deel daarvan is natuurlijk het welzijn. En dat is iets waar ik ook heel veel waarde aan hecht. Ik heb coureurs nooit in een hokje gestopt en nooit gezegd: zo moet je zijn" Toto Wolff

Maar opnieuw volgde er een interessant gesprek, bijvoorbeeld over wat er als teambaas nodig is om het maximale uit verschillende typen coureurs te halen. Wolff legde uit dat hij zijn aanpak altijd afstemt op het individu – ook al heeft Mercedes bepaalde kernwaarden – en dat is precies wat in 2026 opnieuw zijn vruchten heeft afgeworpen.

De ruwe diamant die Antonelli al was, is geslepen, en Mercedes verdient daarvoor lof, zowel voor de manier waarop het hem intern heeft begeleid als voor de manier waarop het hem publiekelijk heeft beschermd toen het in 2025 soms extreem zwaar was. Toen ik Wolff vroeg naar de opmars van Antonelli, erkende hij dat die een van de grootste verrassingen uit zijn F1-carrière was, maar ook dat hij het met de kennis van nu kon verklaren: “Als ik het analyseer en mezelf afvraag wat de redenen zijn dat hij zo'n goede reputatie had in de juniorformules en het karten, dan denk ik dat het zijn verwerkingskracht is. Ik denk dat hij gewoon de winter nodig had om het te verwerken. Waarom was het goed? Waarom was het slecht? Wat moet ik doen?”

“Vorig jaar werd hij in de Formule 1 gedropt; dit jaar kwam hij terug in een omgeving die hij al kende. Hij wist hoe het zou zijn om naar Melbourne te vliegen. Hij kende het hotel. Hij kende de opzet. Hij kwam naar het circuit en alles was zoals vorig jaar. En dat betekent dat het gewoon neerkwam op rijden en voorbereiding, in plaats van als een hert in de koplampen te staan. Maar ja, het is nog steeds een van de heel mooie verrassingen.”

Antonelli became F1's youngest ever world champion in 2026

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hoewel de uitkomst verrassend is, wist Wolff in zekere zin wat Kimi nodig had. Net zoals hij wist wat er nodig was om het maximale uit Lewis Hamilton te halen, wat heel anders was dan de huidige situatie met Kimi – ook omdat ze zich in verschillende fases van hun carrière bevonden. In Zandvoort deelde Wolff het inmiddels beroemde verhaal over Hamilton, die voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore modeshows bezocht en te laat arriveerde, om Wolff vervolgens terug te betalen met die memorabele pole-ronde in 2018.

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Dit alles leidt tot een van de inzichten die Wolff deelde over zijn eigen werk als teambaas: “Wat voor kader moeten we bieden om de beste prestatie uit de coureur te halen, en een deel daarvan is natuurlijk het welzijn. En dat is iets waar ik ook heel veel waarde aan hecht. Ik heb coureurs nooit in een hokje gestopt en nooit gezegd: zo moet je zijn.”

Het is niet alleen belangrijk voor een F1-teambaas om het maximale uit zijn coureurs te halen, maar het zou zelfs als een levensles kunnen worden omschreven. Tijdens die specifieke mediasessie zette het Wolff ertoe aan de volgende gedachten te delen, een passage uit het transcript die simpelweg te goed is om niet volledig te delen:

“Ik denk dat wanneer een geweldige coureur bij een geweldig team komt, de dynamiek echt moet werken. En die kan alleen werken als je volledig transparant en open bent, en naar elk argument kunt luisteren. Ik zou nooit bang zijn om te werken met een coureur die lange tijd in een andere structuur heeft gezeten of die als moeilijk wordt gezien. Als je luistert naar wat mensen over Lewis zeiden, was hij waarschijnlijk een van de moeilijkste, of Alonso, van wie wordt gezegd dat hij moeilijk is, maar dat speelt in mijn hoofd geen rol. Want als je bij het team komt, werk je met elkaar, vorm je elkaar voor het beste resultaat van het project.

“Tough love” is een term die ik vaak gebruik. Zolang onze doelen hetzelfde zijn, en dat is races en kampioenschappen winnen, kun je hard voor elkaar zijn. Het love-gedeelte is het gezamenlijke doel. En dat hebben we in het team. We kunnen met mijn collega's aan tafel zitten en we mogen het oneens zijn. Ik heb een andere mening, oké. Waarom? Vertel me wat die van jou is. En dat tough-love-gedeelte hebben. En in plaats van het als een gevecht te benaderen, is mijn reactie niet om te rechtvaardigen waarom ik gelijk had, maar probeer ik het met nieuwsgierigheid te benaderen. Waarom denkt hij, waarom denkt die manager, waarom denkt deze coureur dat B juist was, terwijl ik denk dat het A is?

“En pas als ik zijn standpunt beter kan maken dan hijzelf, sta ik mezelf toe er een mening over te hebben. Dat is belangrijk voor interacties met mensen. Als er aan de andere kant van de tafel geen dwaas, idioot of leugenaar zit, zou ieder van ons die oefening moeten doen.”

En dat is niet alleen een aanpak die schuilgaat achter de vele successen die Wolff als F1-teambaas heeft behaald, maar ook een die, zoals hij zegt, ook breder op de samenleving van toepassing is. Als iedereen zo zou denken, zou de wereld zeker een veel mooiere en vriendelijkere plek zijn...

Wolff has led Mercedes to nine constructors' titles

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

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