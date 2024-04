Wolff baalt na F1-race Suzuka: "Hadden voor podium kunnen gaan"

Lewis Hamilton en George Russell waren de race op het prachtige Suzuka op diezelfde posities – weliswaar omgekeerd – begonnen. Beiden startten op de medium band, maar na de crash in de openingsronde en het stilleggen van de race, besloot Mercedes beide coureurs op de harde band te laten herstarten en voor eenstoppers te gaan.

"Ik denk dat het op dat moment het juiste was om te doen, omdat het er stabiel uitzag qua rondetijden," zei Wolff voor de camera van Sky Sports F1. "De directe concurrenten reden niet te ver bij ons weg, maar toen daalde het tempo plotseling met twee, tweeënhalve seconden per ronde. Op dat moment was het duidelijk dat het zo niet verder kon.”

Uiteindelijk keerden Hamilton en Russell terug naar een tweestopstrategie. Het tweetal beëindigde de Grand Prix op de mediumbanden die ze in de eerste ronde hadden gebruikt. "We eindigden waar we begonnen en het was gewoon heel moeilijk", vervolgde Wolff. "We hadden een tweede en derde stint die supersnel waren en we hadden voor een podiumplaats kunnen gaan, maar die eerste stint was vreselijk.” Wat daar van de oorzaak was, kon de Oostenrijker nog niet zeggen. "We moeten uitzoeken wat het was. Was het te warm? Waren we aan het overmanagen?"

Ondanks de tegenvallende prestatie houdt Wolff een goed gevoel over aan het weekend in Japan. Het team heeft nu een beter begrip van de auto. "Veel beter, jazeker veel beter. We hebben veel meer data die ons in de goede richting helpen. Ook al zagen we dat vandaag niet terug in het resultaat. Ik kan niet wachten om in Shanghai [de volgende Grand Prix over veertien dagen] te gaan racen. We moeten gewoon het weekend wat beter starten en dan zien wat we daar kunnen doen."

Mercedes ziet in het constructeursklassement McLaren verder weglopen. Dat team scoorde in Japan dankzij Lando Norris (P5) en Oscar Piastri (P8) veertien punten, terwijl de formatie uit Brackley bleef steken op acht punten. Mercedes staat vierde met 34 punten, slechts een puntje meer dan Aston Martin.

Bekijk hier de samenvatting van de Grand Prix van Japan