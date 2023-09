Wolff benoemt zwak punt van Mercedes: “Auto is te draggy”

George Russell kwalificeerde zich als vierde voor de Grand Prix van Italië, vier plekken voor zijn teamgenoot Lewis Hamilton, en scoorde daarmee een goed resultaat voor Mercedes. De prestatie van de 25-jarige Brit is helemaal knap omdat het merk met de ster qua topsnelheid het slechtst van alle teams presteert op Monza.

Hamilton en Russell kwamen zaterdag in de kwalificatie met een snelheid van respectievelijk 340,6 en 338,6 kilometer per uur over de speed trap, die zich 212 meter voor de eerste chicane bevindt. Daarmee eindigden zij onderaan de lijst. Kevin Magnussen was de snelste met 351,9 kilometer per uur, gevolgd door polesitter Carlos Sainz met 350,8 kilometer per uur. Max Verstappen bevindt zich met 344 kilometer per uur op de vijftiende positie in de snelheidslijst.

Teambaas Toto Wolff legt uit dat bovenstaande gegevens niets met de aerodynamische keuzes van Mercedes voor Monza te maken hebben. “Ik denk dat onze auto gewoon te veel luchtweerstand genereert”, aldus Wolff. “De wagen is te draggy voor dit soort hogesnelheidscircuits. Je kunt nog steeds veel luchtweerstand hebben, niet snel zijn op het rechte stuk en toch een goede rondetijd neerzetten. Maar over het algemeen zijn we gewoon te draggy voor Monza.”

Toch kwalificeerde Russell zich als vierde, binnen 0,4 seconde van polesitter Sainz. Wolff ziet dat Mercedes wel een stap vooruit heeft gezet. “Vorig jaar waren we hier 1,2 seconde te langzaam”, herinnert de Oostenrijker zich nog. “We weten dat circuits waar je met weinig downforce rijdt niet ideaal zijn voor ons, na Spa en ook Baku. De auto zou overal snel moeten zijn, maar dit waren problematische banen voor ons. Dus gezien het verschil tussen ons en de top kunnen we denk ik gematigd tevreden zijn.”

Wolff vindt het goed voor de sport dat Ferrari-coureur Sainz de pole heeft gepakt. “Of ze het kunnen vertalen naar snelheid over een hele race moet nog blijken. Voor mij is Verstappen nog steeds de favoriet, aangezien de auto zo goed is en hijzelf foutloos is”, vervolgt Wolff. “Maar het zou goed zijn voor de Formule 1 als ze het hem moeilijk maken en we een Ferrari-zege op Monza kunnen zien. Als wij het niet kunnen zijn, dan zou het Ferrari moeten zijn.”

