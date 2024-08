Mercedes eindigde de vrijdag bovenaan de tijdenlijsten, maar in de Formule 1-kwalificatie kon dat niet herhaald worden. Lewis Hamilton strandde zelfs in Q2 en ook George Russell kwam met een vierde tijd niet echt in het spel voor de pole-position voor. Mercedes-teambaas Toto Wolff is daarom ook enorm teleurgesteld.

"Ten eerste hebben we die ontzettend gekke exit van Lewis in Q2. De auto is zo lastig af te stellen. Er is onderstuur in de langzame bochten en in de snelle is hij snappy", begint de Oostenrijker tegenover Servus TV. "Zodra je over de limiet van de bandentemperatuur heen gaat - wat ongeveer 100 graden is - dan komt de band niet meer terug [in het window]. Je kan dan de hele ronde weggooien. Je kan zien waar Norris zo goed in is, en dat is het managen van de banden."

Vooral de vroege uitschakeling van Hamilton zit Wolff flink dwars. "Dat was een enorme verrassing. We konden het nauwelijks geloven", vertelt de Mercedes-topman. "Hij was in Q1 op het eerste setje banden nog de allersnelste en dan lig je er ineens in de volgende sessie uit." Tot overmaat van ramp incasseerde Hamilton wegens het hinderen van Sergio Pérez in Q1 ook nog een gridstraf van drie posities, waardoor hij is veroordeeld tot P14 op de grid.

Podium en punten

Na de kwalificatie is de blik van Wolff en zijn team gericht op de race. Een overwinning lijkt de 52-jarige man uit Wenen een brug te ver te vinden, maar hij denkt wel dat er wat te halen valt voor de formatie uit Brackley. Hij verwacht dat Hamilton en Russell vooral bij de start terrein kunnen goedmaken. "Alles is mogelijk. Voor George is het doel om het podium te bereiken. Ik denk dat Norris niet meer bijgehaald kan worden", zegt Wolff, terwijl de gridstraf van Hamilton op dat moment nog niet bekend was. "Als Lewis voorbij de eerste groep kan komen, dan kan hij bij de leiders aansluiten."

Wat Mercedes in de race bereikt, zien we zondag om 15.00 uur. Dan gaat de Nederlandse Grand Prix van start.