Wolff zinspeelt op verbouwing Monaco: "Moet iets gebeuren"

Nadat het hele Formule 1-veld overstapte op slicks kwam Lewis Hamilton klem te zitten achter Fernando Alonso. De twee reden in slagvolgorde op de plaatsen zeven en acht naar het zwart-wit geblokt, die vanwege de verstreken tijdslimiet na 64 ronden gezwaaid werd. Alonso was zo langzaam dat McLaren-coureur Lando Norris erin slaagde om dertig seconden weg te rijden van Alonso en Hamilton. Norris kon daardoor een extra stop maken en pakte het punt voor de snelste ronde. Alonso moest naar eigen zeggen snelheid minderen omdat hij anders het eind van de race niet zou halen op mediums, dat Hamilton hem niet kon inhalen was volgens de Spanjaard “niet mijn probleem”.

Hamilton was volgens Wolff wel vijf seconden sneller dan Alonso, maar kwam er niet voorbij. Volgens de Oostenrijker een teken dat er iets moet veranderen aan Monaco. “Je kunt zien dat de positie op de baan eigenlijk alles is in Monaco”, zegt Wolff. “Vijf seconden is de snelheid van een F2-wagen, ik denk dat we ernaar moeten kijken. Dit is een geweldig spektakel, het is een fantastische plek en het is prachtig om hier in Monaco te zijn. Maar we moeten kijken naar de lay-out. Het is niet goed als je vijf seconden langzamer kunt zijn, maar dat inhalen onmogelijk is.”

"Monaco heeft F1 nodig en andersom"

Het circuit in Monaco is al decennia hetzelfde, net als de commerciële voorwaarden waaronder de race gehouden wordt. Met de expansiedrift van Liberty Media is de soevereine status van Monaco onder druk komen te staan. Zo moet de organisatie een hogere fee gaan betalen om de race te houden. Wolff hoopt dat er overeenstemming bereikt wordt over een langer verblijf van Monaco op de F1-kalender, maar denkt dat het niet tot een verandering van het circuit zal komen zodat er beter ingehaald kan worden.

“Er worden commerciële discussies gevoerd, maar beide partijen zullen een compromis vinden. Wij hebben Monaco nodig, maar andersom heeft Monaco de Formule 1 ook nodig”, aldus Wolff. “Met deze lay-out is het wellicht wensdenken. Ik weet niet hoe we ergens anders deze straten kunnen rijden. De tunnel is snel, maar ik weet niet wat we kunnen doen. Misschien moeten we na de tunnel gewoon van de chicane af zodat het een langer recht stuk wordt. Misschien moet er een extra rempunt in, maar ik ben niet de architect die hier een circuit gaat ontwerpen.”