Wolff ziet progressie bij Mercedes en gelooft in zege dit seizoen

Mercedes kende vrijdag op de Red Bull Ring de nodige tegenslag met de crashes van Lewis Hamilton en George Russell aan het einde van de kwalificatie. Beide bolides liepen behoorlijk wat schade op. Russell finishte zaterdag in de sprintrace als vierde, Hamilton werd daarin achtste. In de hoofdrace op zondag kwam Hamilton voor de derde keer op rij op het podium; net als in Canada en Groot-Brittannië werd hij derde. Russell arriveerde als vierde in Spielberg.

Het team verwacht nog betere resultaten dankzij het pakket upgrades dat tijdens de Britse Grand Prix werd geïntroduceerd. Hamilton zei in de aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk al dat hij ervan overtuigd is dat Mercedes later in het seizoen een wedstrijd zal gaan winnen. Een realistische uitspraak, vindt teambaas Toto Wolff. "Als je naar de data van Silverstone kijkt, hadden we daar volgens mij in de race de snelste wagen", zei Wolff op zaterdag tegen Motorsport.com. "We waren ook redelijk competitief in Barcelona. Hier [in Oostenrijk] waren we in de kwalificatie ook competitief."

De roerganger bij Mercedes hield vooraf rekening met een lastig weekend in Oostenrijk. Het team heeft er het volgens Wolff namelijk altijd moeilijk gehad, ook in de kampioenschapsjaren. Dit weekend hadden Mercedes-wagens veel last van vuile lucht en de motor kwam ook wat vermogen tekort, zei hij zondag na de race. Ook de omstandigheden zaten ook niet mee. Zo hadden de beide Mercedes-coureurs in de sprintrace te kampen met kapotte vloersteunen van hun wagens. Hamilton had daarnaast schade aan de vloer van de W13 na zijn botsing met Pierre Gasly in de eerste bocht. Het verbaasde Wolff dat Hamilton zijn weg kon vervolgen. "We hadden gewoon pech. George had een soortgelijk contact met Gasly op Silverstone, nu was het Lewis. Ik ben blij dat hij verder kon rijden, anders was de race voor hem al voorbij na een bocht. Nu werden we vierde en achtste."

Tevreden met P3 en P4

Zondag was Wolff ook content met de derde en vierde plaats. "Dat is een prima uitslag. Vrijdag hadden we nog twee wagens in stukken, dus dan is dit best een goed resultaat. Maar we missen nog steeds twee, drie tienden. De wagen was vandaag snel, veel sneller dan zaterdag, maar niet snel genoeg om de koplopers uit te dagen." Daarbij moesten zowel Hamilton en Russell dit weekend inhaalraces rijden, vult Wolff aan. "Vanwege de incidenten in de sprintrace en de openingsronden op zondag. Af en toe zien we licht aan het einde van de tunnel met onze wagen - en dan verdwijnt dat weer. We moeten dit doorbreken."

Maar Wolff is het al met al eens met Hamilton. "Ik denk dat het klopt wat hij zegt, we hebben de zaken steeds beter voor elkaar. Langzaam, maar zeker. Dat [een overwinning dit seizoen] is het doel."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Oostenrijk