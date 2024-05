Net als de meeste Formule 1-teams had Mercedes updates meegenomen naar Imola. De Duitse renstal hoopte daarmee het gat naar Ferrari, McLaren en de koploper Red Bull Racing te dichten, maar dat lukte niet. Lewis Hamilton en George Russell haalden een zesde en zevende plaats voor het team binnen, iets wat volgens Toto Wolff het maximale was. "Dit is waar we op dit moment staan en dat is extreem onprettig. Er zijn wat kleine verbeteringen, maar we moeten verder. Als je dertig seconden achter de leider zit, dan is dat niet waar we willen zijn", verzucht de Oostenrijker in gesprek met Sky Deutschland.

Helemaal ontevreden is Wolff niet, al is het goed zoeken naar lichtpuntjes. "De balans is iets meer zoals we graag willen hebben. Het kan ook zijn dat deze baan iets beter bij ons paste", verklaart de topman. "We moeten wel positief blijven. We zien kleine verbeteringen, maar we zijn nog lang niet goed genoeg."

De eerste lichting updates hebben dus voor een kleine verbetering gezorgd. Tegenover Motorsport.com laat Wolff weten dat hij verwacht dat Mercedes dit hele seizoen continu kleine stapjes zet. "We verwachten geen wonder van de updates. De balans van de auto wordt steeds beter en het krijgt steeds meer performance", vertelt de invloedrijke teambaas. "Het is nu zo dat als je een tiende of anderhalf tienden vindt, dan verbeteren andere teams net zo veel. We zitten op ons eigen ontwikkelingstraject in de zoektocht om de auto beter te maken."

Omslag in denken

Het is opvallend dat Wolff spreekt over kleine stapjes, terwijl hij altijd hoopte op een update waarmee een reuzenstap wordt gezet. De hoop op een wonder heeft de 52-jarige daarmee voorlopig geparkeerd. "We zien dat de auto of in de hogesnelheidsgebieden beter zou worden, of in de langzamere gebieden. Dat gaat nooit tegelijk lukken", erkent hij. " We krijgen dat idee langzamerhand uit ons hoofd."