Het seizoen begon moeizaam voor Mercedes, maar de laatste races hebben Lewis Hamilton en George Russell in de W15 een goede indruk achtergelaten. Russell won de Grand Prix van Oostenrijk, een week later was het Hamilton die zijn thuisrace op Silverstone op zijn naam schreef. In Hongarije kwamen de twee er minder aan te pas, al slaagde Hamilton er wel in zijn 200ste F1-podium bij te schrijven door als derde over de streep te komen, achter het oppermachtige McLaren-duo. Mercedes F1-teambaas Toto Wolff is wel tevreden over het verloop van de afgelopen races en hoopt dat zijn team die vorm kan volhouden in België, de laatste race voor de zomerstop. "We gaan de laatste race voor de zomerstop tegemoet met een run van vijf podiumfinishes op rij", vertelt Wolff. "We proberen daarom dat momentum vast te houden en de eerste seizoenshelft sterk af te sluiten. Vooraan zit het dicht bij elkaar en we moeten op ons best presteren als we daar ook bij willen zitten."

De Oostenrijker weet dat de W15 nog niet de snelste auto van het veld is, maar vertrouwt erop dat zijn team stappen kan zetten om regelmatig om zeges te strijden. "We komen qua snelheid nog een klein beetje tekort ten opzichte van onze concurrenten, maar we blijven performance toevoegen aan de auto", verzekert de Mercedes-teambaas. "We zijn op de goede weg en dat is bemoedigend. Het is nog niet genoeg om constant elk weekend om de zege te strijden, maar het heeft ons in staat gesteld om vaker in de strijd te zitten om de top-drie posities."

Het stond vooraf al vast dat de hitte in Hongarije niet in het voordeel zou zijn van Mercedes. De W15 presteert net als voorgaande bolides van het Duitse merk beter onder koele omstandigheden dan in de zomerse hitte. Op het komende circuit, Spa-Francorchamps, is er geen sprake van hitte en kan er ook nog eens een verkoelende bui vallen. Wolff hoopt daarom dat het treffen in België wat beter verloopt voor zijn team. "Vorig weekend was niet zo rechttoe rechtaan", meent Wolff. "We stonden in de kwalificatie niet waar we moesten staan en hielden zo genoeg werk over. We konden op zondag hard racen en goede punten scoren, waarbij Lewis zijn 200ste F1-podium behaalde - dat is een geweldige prestatie. Het was positief om te zien welke stappen we hebben gezet in deze warmere omstandigheden, hoewel er nog meer werk te doen is. Spa is een heel andere uitdaging dan Boedapest. Met koelere temperaturen en een veel snellere omloop wordt het interessant om te zien hoe de W15 presteert ten opzichte van onze rivalen."