Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Toto Wolff wuift Russell-theorie van Helmut Marko weg: "Hij heeft nog steeds wat nodig is"

Mercedes-teambaas is ervan overtuigd dat George Russell met een schone lei kan beginnen na de aanstaande nederlaag in de Formule 1-titelstrijd tegen Kimi Antonelli

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 27 okt 2026, 12:29

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Mercedes-F1-teambaas Toto Wolff heeft de suggesties van voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko van de hand gewezen dat er voor George Russell geen weg terug is nadat hij door Kimi Antonelli is verslagen in de strijd om de wereldtitel.

Antonelli staat op het punt in de komende Grand Prix van Mexico-Stad gekroond te worden, tenzij uitzonderlijke omstandigheden zijn kroning met een week vertragen.

Toen Mercedes met het volledig nieuwe reglement voor 2026 de toon zette, bood dat Russell, al jarenlang Mercedes-coureur, een gouden kans om voor de wereldtitel te strijden, maar de Brit is grotendeels overschaduwd door zijn minder ervaren teamgenoot, die aan het begin van het jaar vijf races op rij won en zo de leiding in de stand nam.

Russell kende na de zomerstop een korte opleving, maar door een combinatie van moeite met het weggedrag van de nieuwe auto’s en pech met de betrouwbaarheid leek de 27-jarige Antonelli nooit te kunnen verslaan en dreigt hij nu de tweede plaats te verliezen aan Lewis Hamilton van Ferrari.

Sky Germany-analist en voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko, die het team eind vorig jaar verliet, gelooft dat er voor Russell geen weg terug is na die nederlaag tegen zijn 20-jarige teamgenoot.

"Russell is niet langer de nummer één-coureur", zei Marko nadat Antonelli in de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin zijn negende zege van het seizoen had gepakt, terwijl Russell als achtste over de finish kwam.

"Antonelli heeft die plek heel duidelijk van hem overgenomen. Ik betwijfel of hij ooit nog een kans op de wereldtitel krijgt of ergens de status van nummer één krijgt."

Following an opening weekend win in Melbourne, George Russell has been shaded by his younger team-mate throughout 2026.

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Na de race wees Wolff de opmerkingen van Marko van de hand en hield hij vol dat Russell, met een schone lei en een auto die beter bij zijn rijstijl past, nog altijd om wereldkampioenschappen kan strijden.

"Helmut is mijn Oostenrijkse niet-echte vriend, maar ik respecteer zijn mening", zei Wolff. "Maar ik denk dat hij het wat George betreft mis heeft. George heeft alle kwaliteiten. Ik denk dat de auto niet bij hem past.

"Ik denk dat het aan het begin van het seizoen misschien moeilijk is om om te gaan met een situatie waarin je het gevoel hebt: dit wordt mijn jaar, en dan heb je aan de andere kant dat wunderkind [wonderkind] dat echt aan je begint te knagen.

"En ik geloof dat George in een nieuw seizoen, als wij hem een snelle auto geven, absoluut alles in huis heeft om een kampioenschap te winnen.

"Dus ik denk dat het iets te makkelijk is om te zeggen: laten we al die jaren vergeten waarin hij won in de F2 en F3, zijn rookiejaren en de Europese kampioenschappen op rij in de kartsport, dat zit er allemaal nog steeds."

Antonelli begint dit weekend aan de race in Mexico met een voorsprong van 123 punten op Russell, terwijl er in de resterende vijf races nog 125 punten te verdienen zijn. Als Russell erin slaagt te winnen op het Autodromo Hermanos Rodriguez, heeft Antonelli aan de negende plaats genoeg om de jongste wereldkampioen in de F1-geschiedenis te worden. Als Hamilton de zege pakt, is één punt met de tiende plaats genoeg voor de 20-jarige.

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