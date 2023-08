Wolff woedend na F1-race Zandvoort: Strategie was catastrofaal

Terwijl het flink aan het regenen was in de beginfase van de race op Zandvoort hadden de strategisten van het team van Mercedes besloten om zowel George Russell als Lewis Hamilton door te laten rijden. Dat bleek de verkeerde keuze, beide heren vielen erg ver terug en moesten daarna zich terugvechten door het veld heen. Dat het strategische team het zo verkeerd inschatte, is volgens teambaas Toto Wolff 'een catastrofe'.

"We hebben het helemaal verkeerd gedaan", steekt Wolff bij Sky Sports van wal. "We moeten dit grondig gaan nakijken. Dit is niet iets wat van één onderdeel of één persoon komt, maar van de communicatie tussen de coureurs, pitmuur, strategie en de mensen die het weer in de gaten houden. Dit is absoluut ver onder het niveau van ons, ook van mij. Het is dan ook goed dat dit nu zeer doet, dat het ons steekt." Het chagrijn past in het algehele gevoel dat Mercedes over heeft gehouden aan de Nederlandse Grand Prix. Lewis Hamilton werd zesde, maar het gevoel dat er met een goede strategie om de winst gestreden kon worden en Russell zag door een verkeerde strategie zijn kansen voor een podium in rook op gaan, al viel hij later in de race nog uit. "Het is heel erg vervelend, want de auto had pace. Vanaf de pitstops was het een kwestie van zo goed mogelijk herstellen", vertelt Wolff. "We zagen aan het einde dat George de pace van Max Verstappen kon evenaren op de intermediates en Lewis was achter Carlos Sainz heel erg snel. We hadden echt veel verder vooraan kunnen zijn." Door de prestaties is ook het gat naar Aston Martin in de strijd om de tweede plek bij de constructeurs geslonken met elf punten. Nu verdedigt Mercedes nog veertig punten voorsprong op hun Britse concurrent.

Toch ziet de Oostenrijker ondanks alle negatieve punten ook lichtpuntjes voor de toekomst van de renstal. "Ik heb liever dat we een goede pace en een snelle raceauto hebben, zelfs met matige resultaten", verklaart Wolff. "Zelfs als dat pijn doet. Dit is bittersweet, want het resultaat is gewoon erg slecht. Het had gekund, maar dat telt niet in deze sport."