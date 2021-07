Wolff wil Bottas goed terecht laten komen na Mercedes-exit

Mercedes maakt deze zomer de keuze wie volgend jaar de teamgenoot moet worden van Lewis Hamilton. Mogelijk wordt er nog een jaartje aan vastgeplakt voor Valtteri Bottas, maar de kans is groot dat het team George Russell vanuit Williams laat promoveren naar de hoofdmacht.

Hoewel er volgens teambaas Toto Wolff nog geen knoop is doorgehakt, leek de Oostenrijker vorige week al te hinten op de komst van de jonge Brit. Inmiddels lijkt Wolff ook al bezig met de volgende stap. De Oostenrijker zegt er namelijk alles aan te willen doen dat Bottas goed terechtkomt bij een eventueel vertrek bij Mercedes.

“Als we in de situatie komen dat we iemand anders een kans willen geven, dan is het mijn verantwoordelijk dat hij een goede toekomst heeft. Omdat hij het verdient”, aldus Wolff. “Hij is teamgenoot geweest van de beste Formule 1-coureur aller tijden. Het is niet altijd makkelijk dan om zelf indruk te maken, maar hij is fantastisch.”

Rol als tweede rijder

Door een moeizame start van het seizoen lijkt Bottas al kansloos in de strijd om de wereldtitel. De Fin rijdt dan ook vooral in dienst van teamgenoot Hamilton, die volop in gevecht is met Max Verstappen. Zo ging hij vorige week nog aan de kant voor zijn teamgenoot tijdens de Britse Grand Prix. “Het is heel belangrijk omdat zijn kansen op de titel statistisch gezien heel klein zijn vergeleken met Lewis”, vervolgt Wolff. “Lewis is volop in gevecht en we hebben erover gesproken. Hoe moeilijk zoiets ook is voor een coureur, dit jaar hebben we geen speelruimte in het kampioenschap.”

Bottas rijdt sinds 2017 in dienst van Mercedes toen hij als vervanger van de plotseling gestopte Nico Rosberg werd gehaald. Een terugkeer naar de Britse renstal lijkt een optie voor de Fin, al lijkt hij voor 2022 ook hoog op het wensenlijstje van Alfa Romeo te staan.