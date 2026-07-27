Wolff wil Antonelli nog geen F1-titelfavoriet noemen
De Mercedes-baas zegt dat hij bijgelovig is en Antonelli ondanks zijn ruime voorsprong in de stand niet de favoriet voor de F1-wereldtitel zal noemen
Mercedes-baas Toto Wolff weigerde Kimi Antonelli de favoriet voor het wereldkampioenschap Formule 1 te noemen, ondanks dat hij zijn puntenvoorsprong bij de Grand Prix van Hongarije vergrootte.
Antonelli vocht zich na een gridstraf terug naar de derde plaats op de Hungaroring en, gecombineerd met de slechte race en straf van Lewis Hamilton waardoor hij vijfde werd, plus de dramatische start en herstelrace naar de zevende plaats van George Russell, vergrootte de Italiaan zijn voorsprong in het kampioenschap naar 50 punten op Hamilton en 59 punten op Russell.
Ondanks dat hij een puntenvoorsprong ter waarde van twee racezeges heeft op naaste rivaal Hamilton, vindt Wolff dat er met nog 11 races en twee sprintraces te gaan in 2026 nog een lange weg te gaan is in de titelstrijd.
“Het is te vroeg om dat te zeggen. Ik ben bijgelovig, ook al is het gat 50 punten, er zijn nog zoveel races te gaan, een DNF voor twee kan zomaar enorm veel doen kantelen,” zei Wolff toen hem werd gevraagd of hij Antonelli als titelfavoriet beschouwde.
“We zijn niet geweldig geweest qua betrouwbaarheid, dus we moeten gewoon elke dag vanaf vrijdag tot en met zondag blijven maximaliseren en dan is dat aan het einde hopelijk genoeg.”
Omdat Mercedes in de eerste helft van het seizoen werd getroffen door onbetrouwbaarheid, houdt Wolff er rekening mee dat het team op enig moment in de rest van de campagne motorstraffen zal moeten nemen.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
F1-teams mikken vaak op races waar inhalen makkelijker is om motorstraffen te nemen – zo nam Lando Norris zijn motorstraf op Spa-Francorchamps om de pijn op de Hungaroring of Zandvoort te vermijden – om hun coureurs een betere kans te geven de pijn van de gridstraf te beperken.
Maar toen hij vooruitkeek naar de komende races en waar Mercedes zou kunnen kiezen voor een motorwissel om met zo min mogelijk pijn een gridstraf in te lossen, wees Wolff wel Antonelli’s thuisrace op Monza aan als een optie.
De GP van Italië is de tweede race na de zomerstop, wat betekent dat Mercedes genoeg tijd heeft om zijn huidige motorenpool voor beide coureurs te beoordelen en te beslissen of het moet kiezen voor nieuwe powerunit-onderdelen buiten de toegestane toewijzing.
“Wat motorstraffen betreft hoop ik nog steeds heel erg dat we die niet hoeven te nemen en we moeten beslissen wanneer dat is, wanneer we er een moeten nemen en op welke circuits,” zei Wolff.
“Er zou er één kunnen zijn die heel speciaal kan zijn voor Kimi, maar op papier lijkt het een goede plek om een motorstraf te nemen, dus we moeten met Marco [Antonelli, Kimi’s vader] spreken of we in Monza een motorstraf willen nemen.
“Baku is er ook één, misschien Baku. We halen de druk er [bij Antonelli] in Monza af om van achteren te starten, het is alleen zo dat onze betrouwbaarheid niet goed is geweest en of we een straf nemen of niet, zullen we zien.”
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Antonelli rijdt als een kampioen
Wolff was het ook eens met de beoordeling dat Antonelli een “kampioensprestatie” leverde door zich vanaf de zevende startplaats terug te vechten naar het podium, maar gaf wel toe dat de 19-jarige zonder de straf een plek hoger in de race had kunnen eindigen.
“Absoluut,” antwoordde Wolff toen hem werd gevraagd of Antonelli een kampioensrit had gereden. “Lewis was degene die deze race zaterdagochtend en de hele vrijdag moest winnen. We komen hieruit met een paar punten winst, dat is geweldig. Maar ik ben altijd een sombere man geweest met het glas halfleeg. We hadden vandaag P2 kunnen hebben, of we hadden P2 moeten hebben en misschien kreeg hij per saldo de straf.
“Dus over het geheel genomen moeten we aan Kimi’s kant misschien naar huis gaan en zeggen dat dat qua punten oké is.”
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