Het tijdschema van een Grand Prix-weekend is in de schijnwerpers komen te staan na opmerkingen hierover van Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1. Hij is een voorstander van het schrappen van vrije trainingen. Daarna drongen coureurs en diverse kopstukken uit de F1-wereld aan op een herziening van de structuur van een sprintrace-weekend, door de impopulaire tweede vrije training op zaterdag te schrappen ten gunste van een aparte kwalificatie.

Hoewel Toto Wolff zegt dat de belangrijkste prioriteit moet zijn om de populariteit van de F1 te blijven vergroten, geeft de Mercedes-teambaas de voorkeur aan een meer traditioneel Grand Prix-weekend. Hij waarschuwt de grote bazen van de F1 om niet met een honkbalknuppel het programma aan te pakken. Wolff ziet liever precisiewerk met een stanleymes. De Oostenrijker hoopt dat de F1-bazen data gebruiken om beslissingen te nemen. "Ik denk dat we allemaal hetzelfde doel hebben, we willen dat de sport zich goed blijft ontwikkelen en het publiek blijft groeien. We moeten een gemeenschappelijke noemer vinden wat het beste principe is. Ik ben meer aan de conservatieve kant. Ik houd van de kwalificatie, de Grand Prix, de grote prijs. Maar we moeten ook openstaan voor waar de sport naartoe gaat en sommige sprintraces zijn fantastisch."

"Dus wat Stefano [Domenicali] ook besluit dat goed is, ik denk dat hij alle gegevens op tafel heeft liggen over wat goed is voor het publiek en voor het merk [de F1]. En dan willen we misschien proberen om dingen aan te passen zonder een honkbalknuppel te gebruiken, maar een stanleymes. Een preciezere aanpak."

Veranderingen laten op zich wachten

Tijdens het weekend van de Australische Grand Prix werden er vergaderingen gehouden om te proberen een tweede zelfstandige kwalificatiesessie te implementeren bij de sprintronde in Azerbeidzjan, eind april. Het gat van vier weken, door het wegvallen van de Chinese Grand Prix, betekent dat er nu veel partijen op vakantie zijn, terwijl bandenfabrikant Pirelli een flinke uitdaging zou krijgen om op tijd extra banden te leveren. Het is daarom waarschijnlijker dat een herziene sprintracestructuur niet eerder dan bij Grand Prix van Oostenrijk in juli aan de orde zal zijn.

Gevraagd naar zijn mening over het houden van twee kwalificaties tijdens een sprintweekend, voor de sprintrace en voor de Grand Prix, zegt Wollf: "Ik denk dat twee kwalificatiesessies op zich niet slecht zijn. Als we vasthouden aan het huidige format, denk ik dat we dit niet zouden kunnen doen gezien de kilometerstand van de motoren. En ik denk dat Pirelli niet genoeg banden heeft. Dat is iets wat opgelost moet worden. In de kwalificatie heb je minder gelegenheid om de auto in de muur te zetten. Maar met twee races loop je meer risico en je zit back-to-back met [de volgende race na Azerbeidzjan in] Miami, dus dat kan een probleem zijn [met het vervangen van beschadigde onderdelen]."