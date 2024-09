Wolff wijst naar Albon voor tegenvallende F1-kwalificatie Mercedes

"Het is teleurstellend", vat Toto Wolff tegenover de Duitse tak van Sky Sports F1 de kwalificatie van zijn team in Azerbeidzjan samen. George Russell had de beste middag van de twee coureurs, maar ook hij kwam niet verder dan de vijfde plek en moest nadien nog naar de stewards. Teamgenoot Lewis Hamilton had het nog wat moeilijker en moest genoegen nemen met de zevende plek. "Dit is een Leclerc- en een Ferrari-circuit", voegt de Oostenrijkse teambaas toe. "Je moet ze dus credits geven voor het feit dat ze hier zo goed zijn. Maar ik denk dat we hier alsnog wel tweede of derde hadden kunnen staan - waarschijnlijk derde. Het scheelde weinig."

Dat de kwalificatie voor Mercedes minder sterk verliep, komt volgens Wolff ook door het voorval met Alexander Albon bij de uitgang van de pitstraat. Daar stond de Williams geparkeerd omdat de ventilator nog in de airbox zat. "Dat heeft onze bandentemperatuur omlaag gehaald en daarom was de eerste sector zo slecht", wijst Wolff als oorzaak aan.

Vanaf de vijfde en zevende plek is er toch nog perspectief voor Mercedes, mede doordat inhalen goed mogelijk is op het stratencircuit, dat een lang recht stuk van ruim twee kilometer telt - met DRS-zone. Het volgen in de tweede sector is dan juist weer een uitdaging, aangezien die sector gekenmerkt wordt door de vele krappe bochten. Op vrijdag oogde het racetempo van de Mercedes W15 niet slecht. Met name op de harde band leek Hamilton goed mee te komen met teams als McLaren, Ferrari en Red Bull Racing. Wolff vindt het echter te lastig om te oordelen hoe goed het racetempo van zijn team is. "We hebben enorm veel snelheid op de rechte stukken, dat spreekt in ons voordeel", verklaart de Mercedes-teambaas. "Maar dat kan ook betekenen dat je op het middelste gedeelte [de tweede sector] meer glijdt. Ik denk dat je Ferrari hier nooit kunt afschrijven. Ze waren in de afgelopen race ook al zo sterk. Ik verwacht dus dat het de usual suspects zullen zijn die meedoen om de zege. Er zijn acht auto's die dicht bij elkaar zitten."

Of een podium nog in zicht is? "Het is mogelijk, maar dan moet alles wel samenkomen", stelt Wolff. "Ik geloof ook dat er weinig verschil zit tussen een zege pakken en een zesde plaats. Het ene is natuurlijk sensationeel, het andere is een teleurstelling. Maar dat is gewoon hoe dicht het nu bij elkaar zit."

Video: Samenvatting van de kwalificatie voor Grand Prix van Azerbeidzjan