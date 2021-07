Wolff: Wereldtitel Mercedes zou tegen alle verwachtingen in zijn

Sinds de start van het hybride tijdperk in de Formule 1 zijn alle wereldtitels naar Mercedes gegaan, zowel bij de coureurs als de constructeurs. Slechts sporadisch kreeg het team echt te kampen met tegenstand, maar dat is in 2021 anders. Momenteel is het Red Bull Racing dat de lakens uitdeelt en in beide kampioenschappen een voorsprong heeft. Max Verstappen staat maar liefst 32 punten voor op achtervolger Lewis Hamilton, terwijl de Oostenrijkse formatie een marge van 44 punten heeft op Mercedes. Het fabrieksteam moet dus in de achtervolging, een heel andere klus dan wat men de afgelopen jaren gewend was.

Toch is er bij teambaas Toto Wolff geen sprake van irritatie over de huidige situatie. “Ik zie onszelf in een levensexperiment waarvan ik kan genieten”, vertelde de Oostenrijker na afloop van de GP van Oostenrijk. Hij benadrukt nogmaals dat Red Bull op dit moment de boventoon voert. “Na zeven opeenvolgende wereldtitels bevinden we ons in een situatie waarbij we een zware strijd moeten voeren. Zoals het er nu voor staat is winnen voor ons tegen de verwachting in. Ik zeg met klem dat genieten het juiste woord is, maar het is een nieuwe uitdaging die ons op de lange termijn sterker zal maken. Iedere dag is een nieuwe leerervaring, ook al hebben we zo veel opeenvolgende weekenden die moeilijk zijn. Ik denk dat we over vele jaren zullen terugkijken en zeggen dat dit nodig was.”

Zondag moest Mercedes opnieuw toekijken hoe de winst naar Verstappen en Red Bull ging. De Nederlander had zelfs de tijd om een extra pitstop te maken en zo het punt voor de snelste ronde veilig te stellen. Valtteri Bottas werd tweede, terwijl Hamilton na een verlies van downforce vierde werd. Wolff is daar niet ontevreden mee. “Ik zie het als een goed resultaat. Ik denk dat we tegen hem [Verstappen] hadden kunnen racen als we in het begin niet klem zaten achter de McLaren, waarbij we veel tijd verloren", antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. "Ik weet niet of het genoeg zou zijn om de race te winnen, maar de race pace was goed. Je zag dat met Valtteri’s snelheid zodra Lewis downforce verloor. De snelheid was er en er was nooit enig risico van achteren. In zekere zin was deze zondag veel beter dan die ervoor wat betreft onze verwachtingen qua snelheid.”