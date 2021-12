Wolff: "F1-ontknoping net als hand van God en Wembley 1966"

Alhoewel Mercedes voor het achtste jaar op rij de constructeurstitel te pakken heeft, overheerst het verlies van het rijderskampioenschap. Vooral de manier waarop doet Mercedes pijn en het team heeft na de slotrace een radiostilte ingeluid. Toto Wolff wilde op het Yas Marina Circuit niet met de pers praten en doorbrak die stilte pas in de week na de race, toen duidelijk werd dat Mercedes niet in beroep zou gaan tegen de uitspraak van de FIA-stewards. Dat laatste betekent echter nog niet dat Wolff en de zijnen vrede hadden met de wijze waarop ze de rijderstitel aan Max Verstappen moesten laten.

Aan het Duitse Bild liet Wolff een week na de slotrace weten dat hij de ontknoping van dit Formule 1-seizoen tussen enkele andere controversiële momenten uit de sportwereld plaatst. "Voor mij staat dit op gelijke hoogte met de hand van God door Diego Maradona en met het Wembley-doelpunt in 1966." Ook in gesprek met onder meer Motorsport.com maakte hij kenbaar dat de pijn behoorlijk diep zit. "Nooit van mijn leven zal ik vergeten hoe die laatste ronde in Abu Dhabi voelde. Ik voelde daar dat je volledig aan iets blootgesteld wordt en dat je totaal machteloos bent. Zo machteloos heb ik mij in mijn hele leven nog niet gevoeld, alleen als kind."

"Plotseling werden we geconfronteerd met een situatie die je totaal verbijsterd maakt. En ook met een situatie die je niet kunt veranderen, als in een totalitair regime", vervolgde Wolff zijn verhaal bij de schrijvende pers. "En dan was de gang van zaken ook nog tegen iedere regel in." Dat laatste is overigens niet volledig juist. Zo staat in het sportieve reglement inderdaad dat alle auto's met een ronde achterstand aan de safety car voorbij moeten worden gelaten, maar staat in datzelfde reglement dat een wedstrijdleider de bevoegdheid heeft om dat te 'overrulen'. Het is zelfs nog door de stewards aangevoerd om uit te leggen waarom het protest van Mercedes is afgewezen.

Toen dat protest werd afgewezen en Mercedes de intentie tot beroep had uitgesproken, stortte Wolff zich in het feestgedruis. De beelden daarvan doen ietwat vreemd aan door alle woede, al kan Wolff de gang van zaken best uitleggen. "Na afloop van de race gingen we meteen naar mijn kantoor. Daar hebben we samen met de engineers, advocaat en Ola Kallenius besloten om protest aan te tekenen. Ron Meadows en vertegenwoordigers van het team zijn op verzoek twee keer naar de stewards gegaan en hebben daarna gewacht op het besluit. Toen die uitslag negatief bleek konden we ofwel gaan mokken over wat er gebeurd was in het hotel ofwel de achtste constructeurstitel vieren met het team. Dat heb ik uiteindelijk gedaan. Ik heb geprobeerd alle frustraties over het besluit door te schuiven naar de dag van morgen."

Inmiddels ligt die bewuste zondag in Abu Dhabi alweer twee weken achter ons en weet ook Wolff dat hij verder moet. "Het leven gaat door en we moeten dit in perspectief plaatsen. We praten hier niet over de wereldpolitiek en het ook staat niet in verhouding tot de drama's die zich iedere dag op deze wereld afspelen. Maar goed, de sport is nou eenmaal de microkosmos waarin wij ons bewegen en die wij heel belangrijk vinden." In dat kleine wereldje probeert Wolff zijn frustraties naar eigen zeggen te gebruiken voor het volgende seizoen. "Dit motiveert ons als team en ik denk dat we er als complete sport ook van kunnen leren. Maar ik zal dit moment in ieder geval nooit meer vergeten."