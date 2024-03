Na twee Formule 1-races in 2024 staat Red Bull Racing ver boven de concurrentie. Max Verstappen won zowel in Bahrein als in Jeddah zonder zichtbare problemen. Sergio Pérez maakte beide keren het feest compleet om tweede te worden. Er wordt zelfs hardop gesproken over de mogelijkheid dat de Oostenrijkse renstal alle races kan winnen, al wil Helmut Marko daar nog niet over spreken. Hier en daar wordt zelfs al geopperd dat de FIA met de huidige generatie gefaald heeft om spektakel naar het circuit te brengen, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff wil niet zover gaan.

"Ik wil niet in dezelfde val trappen als een collega-teambaas in 2014/2015 deed en oproepen om de regels aan te passen om de dominantie te doorbreken", vertelt de Oostenrijker, die daarmee doelt op de opmerkingen van Red Bull-teambaas Christian Horner destijds. Horner was toen enorm kritisch en zag het amusementsniveau in F1 dalen. "Het is een probleem dat het gat zo groot is. Dat is niet goed voor F1. Zij [de FIA] hebben de mogelijkheid om in te zien hoeveel vermogen de motoren leveren. Zij zien de feiten en kunnen eenvoudig ingrijpen om het veld weer dichter bij elkaar te brengen", verklaarde Horner in 2015.

Wolff benadrukt dat hij het tijdverspilling vindt om bij de FIA aan te dringen op regelwijzigingen. "Red Bull heeft het de afgelopen jaren het werk het beste gedaan. Ere wie ere toekomt", zegt de Mercedes-topman daarover. "Wanneer zij willen, dan verdwijnen ze aan de horizon en kan niemand in de buurt komen. Het lijkt erop dat ze op een ander niveau acteren en onze sport is een eerlijke sport. De beste prestaties komen van de beste teams, met de beste auto's en de beste coureurs."

Ferrari ziet kansen

Ook Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is geen voorstander van het aanpassen van de regels. De Fransman is ervan overtuigd dat met deze regels kansen zijn voor zijn team om het gat te dichten. "Als we dezelfde stappen kunnen zetten als vorig jaar, dan zou dat enorm bemoedigend werken", legt de 55-jarige uit. "Voor nu ben ik gefocust op ons team, gefocust op het feit dat we de auto moeten doorontwikkelen. Zelfs als we op een gegeven moment voor Red Bull komen, dan moeten we dat blijven doen. Als we eerste, tweede of derde worden, betekent het niet dat we mogen stoppen met ontwikkelen. We pushen hard en dat blijven we ook doen."