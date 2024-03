Wolff weet zeker: Hamilton neemt geen belangrijke knowhow mee naar Ferrari

Lewis Hamilton had voor het seizoen 2025 nog een contract bij Mercedes, maar heeft het team duidelijk gemaakt dat hij na dit seizoen al vertrekt. Hij gaat zijn jongensdroom verwezenlijken bij Ferrari, waardoor er na twaalf seizoenen een einde komt aan de succesvolle samenwerking. Dat kan wel zo zijn gevolgen hebben voor de dynamiek binnen het team, aangezien Mercedes weet dat Hamilton vertrekt en dus nuttige informatie met zich kan meenemen naar de concurrent. Mercedes-teambaas Toto Wolff weet dat dit een rol kan spelen in de samenwerking met Hamilton dit jaar, maar benadrukt dat hij transparant zal blijven in de communicatie.

"Je moet jezelf niet voor de gek houden", zegt Wolff daarover tegen ORF. "Natuurlijk kan er een bepaalde dynamiek ontstaan wanneer een coureur van team wisselt, zeker als het allemaal niet zo goed gaat. Maar ik heb altijd geprobeerd om dit op transparante wijze aan te pakken. Beide [coureurs] hebben gelijke kansen. We willen dit jaar succesvol zijn, zowel in het coureurs- als constructeurskampioenschap. Dat betekent dat we twee coureurs nodig hebben die heel goed scoren."

Daarnaast twijfelt Wolff aan de mogelijkheden voor Hamilton om gevoelige informatie over de auto mee te nemen en op die manier een invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van de nieuwe Ferrari. "Wat ideeën betreft geloof ik dat coureurs op het vlak van ontwikkeling minder input hebben dan welke ingenieur dan ook. Er vinden altijd uitwisselingen plaats van mensen die van ons naar Ferrari of Red Bull gaan, of andersom. Dat is waar je op moet letten. Je kunt een coureur tot aan het einde [van het seizoen] in de auto laten zitten. Afgezien van het gevoel en een paar kleine dingen die hij meeneemt, zal hij niet veel ontwikkeling meenemen naar de volgende auto", weet de Mercedes-teambaas zeker.

Wolff benadrukte eerder al dat George Russell dit jaar geen voorkeursbehandeling zal genieten, ook al is dus bekend dat hij wel in 2025 voor het team rijdt. In zijn optiek is Russell wel in staat om Mercedes te leiden na het vertrek van Hamilton. "In die hele Lewis-discussie gaat het te weinig over George", stelde de Oostenrijker. "George heeft het potentieel om dit team te leiden. Hij is van de generatie van Lando [Norris] en Charles [Leclerc]. Ik kan me geen betere teamleider wensen als Lewis vertrekt. Geen twijfel over mogelijk."