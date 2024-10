Na twaalf jaar Mercedes maakt Lewis Hamilton in 2025 de overstap naar het Formule 1-team van Ferrari, waar hij de teamgenoot van Charles Leclerc wordt. Het is voor het eerst in zijn carrière dat hij voor een team uitkomt dat niet uit het Verenigd Koninkrijk komt en dat heeft geleid tot twijfels over het aanpassingsvermogen van Hamilton aan een Italiaans team. Mercedes-teambaas Toto Wolff twijfelt er echter niet aan dat de zevenvoudig wereldkampioen zich kan aanpassen aan de andere cultuur in Maranello. "Veel mensen zeggen dat het echt moeilijk gaat worden", zegt Wolff. "Maar vaak als je zegt dat iets echt moeilijk wordt, gebeurt het tegenovergestelde."

"Ferrari is een geweldig team met fantastische mensen, veel emoties en passie en daarom ook druk", voegt Wolff toe. "Maar ik denk dat zij wel een manier zullen vinden om samen te werken." Hamilton zelf liet eerder dit jaar optekenen dat hij de twijfels van de sceptici van zich liet afglijden. "Ik heb er geen moment aan getwijfeld en ik laat me niet beïnvloeden door opmerkingen van andere mensen", zei de 39-jarige Brit. "Zelfs nu nog zijn er mensen die onzin blijven uitkramen en dat zal de rest van het jaar zo blijven. Ik moet gewoon doen wat ik de vorige keer deed. Alleen jij weet wat juist is voor jou. Het wordt een spannende tijd voor mij."

Hoewel Wolff altijd een band zal voelen met Hamilton, kijkt hij er ook naar uit om te zien hoe Andrea Kimi Antonelli zich bij het team zal ontwikkelen. De Mercedes-junior heeft voor 2025 promotie gekregen en is de nieuwe teamgenoot van George Russell. "We hebben een geweldige tijd gehad met Lewis in de afgelopen twaalf jaar", stelt Wolff. "Hij zal altijd deel uitmaken van de familie. Maar als concurrent, als we hem volgend jaar proberen te verslaan, is het duidelijk dat de komst van Kimi naast George momentum met zich meebrengt, plus jeugd en frisheid. Je voelt de glimlach in je organisatie als je een 18-jarige in de auto hebt. Dat gezegd hebbende, zullen er momenten zijn waar Lewis' ervaring het team ten goede zou zijn gekomen. Kimi krijgt een steile leercurve voor zijn kiezen, maar dit was absoluut de juiste keuze voor het team en niemand zou het anders hebben gedaan", aldus de Oostenrijker.