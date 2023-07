Motorsport.com wist onlangs te melden dat bestuursorgaan FIA de regels omtrent het budgetplafond strenger gaat controleren. Zo hebben vertegenwoordigers van de FIA de fabrieken van de teams bezocht om hun cijfers in te zien en hebben teams een vragenlijst van meer dan honderd vragen gekregen om een inzicht te krijgen in de uitgaven. Daarnaast heeft de FIA duidelijkheid gegeven over de niet-F1-activiteiten van de teams. Middels een technische richtlijn, ook wel bekend als TD45, hebben teams een herinnering gekregen dat intellectueel eigendom van een niet-F1-afdeling van een team niet gratis met het Formule 1-team gedeeld mag worden.

Zo heeft Red Bull een Advanced Technology-afdeling, McLaren net als Mercedes een Applied Technologies-afdeling en heeft Aston Martin een Performance Technologies-afdeling, maar kennis die deze afdelingen opdoen mag nu alleen gedeeld worden als dit onder het budgetplafond gebeurt. De ingreep volgde na vermoedens dat sommige teams geld investeerden in personeel en projecten naast de F1 om deze kennis vervolgens wel in te zetten voor het F1-team en op die manier, buiten het budgetplafond om, meer performance te vinden.

Gevraagd door Motorsport.com of hij het gevoel heeft dat teams inderdaad misbruik maakten van dit grijze gebied, antwoordt Mercedes-teambaas Toto Wolff: "Ik denk het wel, ja. Maar het werk dat de FIA heeft gestoken in het controleren van ons team was enorm en een grote inspanning. Ik twijfel er niet aan dat ze hetzelfde gaan doen met de andere teams. Als iemand nonchalant is geweest of heeft vals gespeeld, zullen ze daar achter komen."

De technische richtlijn heeft ertoe geleid dat sommige teams wijzigingen moesten doorvoeren aan de infrastructuur zodat zij volledig aan de nieuwe interpretatie van de regels voldoen. McLaren-teambaas Andrea Stella geeft aan dat zijn team een nieuw bedrijf, genaamd McLaren Advanced Projects, moest oprichten om ervoor te zorgen dat al het niet-F1 werk volledig afgezonderd is van het Formule 1-team. "We zijn erg blij met deze aanpak van de FIA en we denken dat een sterke controle absoluut noodzakelijk is", zegt de Italiaan. "De structuur van teams is behoorlijk complex, dat kan mogelijkheden creëren of soms juist een gebrek aan duidelijkheid. Dan zou er misbruik gemaakt kunnen worden. Wij hebben zeer recentelijk McLaren Advanced Projects opgericht, een technische eenheid die volledig losstaat van de activiteiten van het F1-team. Het is opgericht in het licht van wat we wisten dat er zou komen vanuit regelgevend oogpunt en we werken samen met de FIA om, als er al iets is, het toezicht en de regels hier nog strenger te maken, omdat het budgetplafond het fundamentele element is van het creëren van een gelijk speelveld, wat deze sport en het racen veel spannender zou maken."

Geen veranderingen bij Red Bull

Red Bull Racing was vorig jaar een van de twee teams - Aston Martin kreeg een boete voor een kleine overtreding - die bestraft werd voor het niet naleven van het budgetplafond in 2021. Het team moest 7 miljoen dollar boete betalen en kreeg een mindering in windtunneltijd. Teambaas Christian Horner vindt het een goede zaak dat de FIA nu meer duidelijkheid heeft gegeven. "We hebben een zeer constructieve periode gehad met de FIA en als organisatie hebben we nu een enorm proces met betrekking tot de naleving", legt Horner uit. "Naarmate de reglementen en zaken als TD45 strenger worden en er meer regels komen, schept dat eigenlijk alleen maar meer duidelijkheid. Ik denk dat het probleem in de begindagen in de dubbelzinnigheid ligt van een gloednieuwe reeks regels. Naarmate de regelgeving in veel opzichten groeit, wordt het duidelijker."

Gevraagd of TD45 heeft geleid tot veranderingen binnen Red Bull, antwoordt Horner: "Nee, we hebben geen veranderingen hoeven doorvoeren als gevolg van TD45. Uiteraard zijn alle bedrijfsstructuren heel verschillend. Ferrari treedt bijvoorbeeld op als één bedrijf met haar straatauto-activiteiten. Ze hebben dus een iets andere structuur dan de teams die zich puur op de F1 richten. Bij Red Bull hebben we Red Bull Racing, Red Bull Powertrains, Red Bull Advanced Technologies en Red Bull Advanced Services. Dat is een reeks bedrijven die met elkaar moeten werken. Maar we hebben nauw samengewerkt met de FIA en ze hebben zeer grondig werk geleverd", aldus de Brit.

Wolff voegt toe dat het niet eenvoudig was om te voldoen aan de eisen die de FIA aan teams stelt om te controleren of ze voldoen aan het budgetplafond. "De audit, de vragen die ons werden gesteld en de manier waarop de audit verliep, was zwaar en ijverig en kostte veel moeite. Hoewel het lastig is om dit budgetplafond te handhaven, is het geweldig om te zien hoeveel moeite er wordt gedaan om deze te controleren. We kregen iets van honderd vragen om meer in detail te treden. Dat lijkt mij de juiste aanpak."

Net als Horner geeft ook Wolff aan dat zijn team geen wijzigingen heeft hoeven doorvoeren als gevolgd van TD45. "We hebben één entiteit en diezelfde entiteit doet al het F1-werk en doet ook een deel van het niet-F1-werk, waarbij America's Cup de grootste activiteit is voor sommige van onze niet-F1-klanten", doelt hij op het zeilteam van INEOS, een van Mercedes' sponsors. "Alles is transparant, alle boeken liggen open. We hebben geen dochterondernemingen of andere bedrijven opgericht en er zijn geen cross shareholdings. Alles ligt op tafel. In dat opzicht hebben we niets te verbergen. Elk detail van ons niet-F1 werk wordt opengesteld voor de FIA en ik hoop dat we een voorbeeld kunnen zijn voor andere teams", besluit de Oostenrijker.