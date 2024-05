Wolff weerspreekt breuk in relatie met Hamilton: "Doen ons best"

Lewis Hamilton heeft het dit seizoen niet gemakkelijk bij Mercedes. De Engelsman maakte aan het begin van het seizoen bekend dat hij aan het einde van 2024 overstapt naar Ferrari en sindsdien heeft hij het vooral in de kwalificatie lastig met het verslaan van zijn teamgenoot George Russell.

In Monaco verliep ook nog eens de communicatie tussen de coureur en het team niet soepel, waardoor Hamilton in zijn outlap na zijn bandenwissel niet snel genoeg was om Max Verstappen voorbij te gaan. Teambaas Toto Wolff erkent dat er sprake was van miscommunicatie, maar wil niets weten van een verstoorde relatie. "We doen ons best en proberen dit laatste seizoen het maximaal haalbare resultaat te behalen", aldus de Oostenrijker in gesprek met onder andere Motorsport.com.

Volgens Wolff is de miscommunicatie van het team richting Hamilton vooral een fout van het team. "We waren erover aan het discussiëren of een snelle outlap voldoende zou zijn. Ik denk dat de boodschap die hij van ons kreeg te onduidelijk was", baalt de 52-jarige Wolff. "De boodschap zou moeten zijn dat de outlap van cruciaal belang was, op de achtergrond was de discussie te horen of we met een snelle outlap niet de banden kapot zouden rijden. De samenvatting kwam verkeerd binnen bij Hamilton, dat is aan ons te danken."

Geen voorkeur voor Russell

Na afloop van de kwalificatie in het prinsdom was Hamilton enorm teleurgesteld dat hij achter Russell stond en verdacht het team ervan om hem geen gelijke kansen te geven. Wolff ontkent dat dat het geval is. "Iedere coureur is volgens mij wel eens sceptisch. Volgens mij hebben we als team zelfs in de meest gespannen situaties tussen de teamgenoten alles in balans hebben gehouden. We zijn altijd eerlijk en transparant geweest", verklaart de invloedrijke Mercedes-topman. "Ik kan me wel voorstellen dat als je als coureur je best doet en alles tegenzit, je wat dingen af gaat vragen. We zijn als team echter bezig met een missie om voor beide coureurs de best mogelijke auto te bouwen, met de beste strategieën en de beste mogelijkheden."

Video: Samenvatting van de F1 GP van Monaco