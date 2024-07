Wolff weerlegt kritiek Hamilton: "Hebben absoluut het juiste gedaan"

Lewis Hamilton finishte de Grand Prix van België zondag op de tweede plaats, achter teamgenoot George Russell die een gewaagde eenstopsstrategie beloond zag worden met een overwinning (die hem later werd afgenomen wegen een te zware auto). Hamilton reed op Spa-Francorchamps de meer gangbare tweestopper. Het leidde er toe dat de twee Mercedessen in de slotfase van de race op twee compleet verschillende strategieën met elkaar aan het vechten waren, waarbij Russell in eerste instantie dus aan het langste eind trok. Tot teleurstelling van Hamilton die zijn onvrede na afloop – nog voor hij uiteindelijk tot winnaar werd gepromoveerd – niet onder stoelen of banken stak. "Ik had in elke stint genoeg over in de banden, maar het team besloot me [voor een tweede keer] naar binnen te halen. Ik wilde niet stoppen." Uiteindelijk verstomde de kritiek van Hamilton nadat 2,5 uur na de race de bevestiging van de diskwalificatie van Russell kwam en de 39-jarige Engelsman zijn 105de overwinning kon vieren.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Teambaas Toto Wolff legde later uit dat Hamilton weliswaar het gevoel had dat zijn banden aan het einde van elke stint in goede conditie waren, maar dat de beslissing om hem naar binnen te halen vooral werd ingegeven door behoud van baanpositie ten opzichte van Charles Leclerc en Oscar Piastri die in achtervolging waren op het Mercedes-duo. "Als coureur heb je niet het volledige plaatje", zei Wolff. "Hij zei dat zijn banden goed waren, maar op dat moment was nog niemand met een eenstopper bezig. We moesten ons indekken tegen de auto's achter ons, ik geloof dat het Piastri en Leclerc waren. Een eenstopper was op dat moment nog niet in beeld. Dus wat we met Lewis deden, was absoluut het juiste om te doen."

Teamorders

"Uiteindelijk heeft George z'n banden in leven weten te houden", vervolgde Wolff. "Maar dat was niet te voorspellen. Was dat wel zo geweest dan had elk ander topteam het gedaan." Op het moment dat Mercedes er voor koos om Russell de door hem gevraagde eenstopper te laten doen, bleek uit de data dat hij ergens tussen de eerste en vijfde plaats zou kunnen eindigen. Wat Mercedes in de slotfase vooral verbaasde was hoezeer de vuile lucht van Russell er voor zorgde dat Hamilton zijn jongere teamgenoot niet voorbij kon.

Ook Piastri, achter Hamilton op P3 rijdend, kreeg nooit een kans om het gevecht om P2 of zelfs de zege aan te gaan. Op de vraag of het team op enig moment teamorders had willen uitvaardigen als Russell was ingestort en Piastri meer had aangedrongen bij Hamilton, zei Wolff. "Waarschijnlijk – als we nog één ronde hadden gehad – had dat een overweging kunnen zijn. We zouden dan [door Hamilton de leiding te geven] P1 hebben beschermd en George zou op P3 [achter Hamilton en Piastri] zijn geëindigd. Maar ik ben blij dat we deze beslissing niet hebben hoeven nemen."