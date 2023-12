Na een ongekend lange periode van dominantie moest Mercedes de afgelopen twee seizoenen genoegen nemen met de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Het team gokte het op een bijzonder concept, de zogenaamde 'zero-pod', maar moest uiteindelijk toegeven dat dat niet de oplossing tot de beste F1-auto was. Het team stapte daarom af van dit concept en hoopte met updates dit jaar een duidelijke stap naar voren te zetten, maar slaagde daar niet in. In de laatste races van het seizoen was het zelfs een spannende strijd met Ferrari om de tweede plaats bij de constructeurs, waarbij het Italiaanse team slechts drie punten tekort kwam.

Mercedes moet nu opnieuw een enorm gat naar Red Bull zien te overbruggen. Dat team maakte het verschil met de introductie van de grondeffect-auto's in 2022. Ook al is de achterstand groot, Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet dat niet als een reden voor zijn team om 2024 en 2025 af te schrijven en zich volledig te focussen op het seizoen 2026. Dat jaar doen de nieuwe motorregels hun intrede, wat weer voor grote verschuivingen kan zorgen. "Ik wil dit herstel niet opgeven door te zeggen: 'Laten we 2026 afwachten met een nieuwe auto en nieuwe krachtbron'", zegt Wolff in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Er zijn nog twee belangrijke jaren te gaan. Ik wil het zien als een bewijs van de kracht van dit team, dat we in staat zijn om ons te herpakken en te strijden voor kampioenschappen. Dat is ons duidelijke doel."

Voor het seizoen 2026 neemt de Formule 1 afscheid van de MGU-H. Bovendien komt er meer nadruk te liggen op het elektrische vermogen van de hybride-aandrijflijn, waardoor de verdeling 50-50 wordt met de interne verbrandingsmotor. Daarnaast zullen de F1-bolides korter, smaller en tot zo'n vijftig kilogram lichter worden. Wolff hoopt in 2024 en 2025 terug te slaan, maar waarschuwt dat de kans klein is voor zijn team om voor de introductie van de nieuwe regels weer bovenaan te staan. "Kijkend naar de kansen, wordt dat erg moeilijk. Kijken we naar de prestaties van andere teams, wat Aston Martin in de winter [van 2022 naar 2023] heeft gedaan, het herstel van McLaren, dat een seconde vond met een update die naar verwachting 0,25 seconde had moeten opleveren... Er is een sweet spot en die moet je zien te vinden, deze opent de weg naar meer potentieel. Het belangrijkste is dat de coureurs een auto beginnen te krijgen die zij kunnen vertrouwen, iets wat zij op dit moment niet kunnen [met de W14]."