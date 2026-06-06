Wolff waarschuwt Antonelli voor Verstappen: "Maak je zo breed als een toeristenbus"
Toto Wolff hoopt dat Andrea Kimi Antonelli in Monaco een goede start kent, waarna het volgens hem zaak is dat de Italiaan zich zo breed "als een toeristenbus" maakt om Max Verstappen af te kunnen weren.
Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Andrea Kimi Antonelli heeft zich zaterdag met een indrukwekkende kwalificatieronde verzekerd van pole-position voor de Grand Prix van Monaco. De jonge Mercedes-coureur versloeg Max Verstappen met 0.043 seconde. Toch weet Mercedes-teambaas Toto Wolff dat het lastigste deel van het weekend nog moet komen: de start.
Antonelli heeft dit seizoen meermaals kostbare posities verloren in de openingsfase van de races. Hoewel de Italiaan zich met zijn snelheid vaak uitstekend heeft hersteld, vormen de starts een van de aandachtspunten in zijn verder indrukwekkende seizoen. Om die reden keek Wolff na afloop van de kwalificatie ook al vooruit naar de eerste meters van de race.
"We hopen dat we het morgen goed voor elkaar hebben met de koppeling", zei Wolff tegen Sky Sports. "En hij moet zich zo breed maken als een autobus, als een toeristenbus in Monaco. Want als je plekken verliest bij de start of je zit er daarna niet goed bij, wordt het heel moeilijk." Inhalen is immers bijzonder lastig op het krappe stratencircuit van Monaco.
Wolff liet verder weten erg genoten te hebben van de kwalificatie, die dus uitdraaide op een duel tussen Antonelli en Verstappen. De twee coureurs worden steeds vaker met elkaar vergeleken, iets wat volgens Wolff veelzeggend is. "Max was vanaf het begin al heel complimenteus over Kimi", stelde Wolff. "Er is een gezegde: het vergt iemand van dat niveau om een ander van dat niveau te herkennen. Hun ronden waren ontzettend vergelijkbaar. Ze zaten de hele tijd nek aan nek."
Volgens Wolff bouwde Antonelli zijn kwalificatie voorbeeldig op. "Q1 was niets spectaculairs, maar wel solide. Daarna werd het steeds beter. Hij zit momenteel gewoon in een goede flow. Hij is nog zo jong en heeft daardoor een bepaalde onbevangenheid. Als je zo goed in je vel zit, kunnen dit soort dingen gebeuren."
Geen vertrouwen bij Russell
Wolff ging ook in op de teleurstellende kwalificatie van George Russell. De Brit kwam niet verder dan de zesde startplaats en leek het hele weekend minder comfortabel in de Mercedes dan zijn teamgenoot.
Volgens Wolff ligt de oorzaak niet op mentaal vlak. "George is heel sterk en veerkrachtig. Sommige races vielen simpelweg niet zijn kant op, maar hier is het geen psychologisch verhaal", aldus de Oostenrijker. "Hij had vandaag simpelweg geen vertrouwen in de auto. In de derde vrije training zag het er nog prima uit, maar de kwalificatie kende bij hem een lastige start. En zodra je achter de prestaties aanloopt en je vertrouwen verliest, is het ontzettend moeilijk om dat terug te winnen."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Verstappen voelt zich weer zichzelf in de auto na sterke F1-kwalificatie Monaco
Hamilton begrijpt niet waarom Ferrari tempo verloor in Monaco
Wolff waarschuwt Antonelli voor Verstappen: "Maak je zo breed als een toeristenbus"
Antonelli na pole in Monaco: "Dit was een magische ronde"
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Canada
Russell en Antonelli na 'goed gesprek' met Wolff: "Alles is oké"
Red Bull F1-teambaas bagatelliseert gesprek tussen Jos Verstappen en Toto Wolff
Max Verstappen tevreden na P2 in kwalificatie Monaco: "Daar had ik voor getekend"
Max Verstappen geeft update over opvolger race-engineer Lambiase
Opinie: Hebben strafpunten in de Formule 1 nog wel zin?
Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag
Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn
F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco
De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties