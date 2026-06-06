Andrea Kimi Antonelli heeft zich zaterdag met een indrukwekkende kwalificatieronde verzekerd van pole-position voor de Grand Prix van Monaco. De jonge Mercedes-coureur versloeg Max Verstappen met 0.043 seconde. Toch weet Mercedes-teambaas Toto Wolff dat het lastigste deel van het weekend nog moet komen: de start.

Antonelli heeft dit seizoen meermaals kostbare posities verloren in de openingsfase van de races. Hoewel de Italiaan zich met zijn snelheid vaak uitstekend heeft hersteld, vormen de starts een van de aandachtspunten in zijn verder indrukwekkende seizoen. Om die reden keek Wolff na afloop van de kwalificatie ook al vooruit naar de eerste meters van de race.

"We hopen dat we het morgen goed voor elkaar hebben met de koppeling", zei Wolff tegen Sky Sports. "En hij moet zich zo breed maken als een autobus, als een toeristenbus in Monaco. Want als je plekken verliest bij de start of je zit er daarna niet goed bij, wordt het heel moeilijk." Inhalen is immers bijzonder lastig op het krappe stratencircuit van Monaco.

Wolff liet verder weten erg genoten te hebben van de kwalificatie, die dus uitdraaide op een duel tussen Antonelli en Verstappen. De twee coureurs worden steeds vaker met elkaar vergeleken, iets wat volgens Wolff veelzeggend is. "Max was vanaf het begin al heel complimenteus over Kimi", stelde Wolff. "Er is een gezegde: het vergt iemand van dat niveau om een ander van dat niveau te herkennen. Hun ronden waren ontzettend vergelijkbaar. Ze zaten de hele tijd nek aan nek."

Volgens Wolff bouwde Antonelli zijn kwalificatie voorbeeldig op. "Q1 was niets spectaculairs, maar wel solide. Daarna werd het steeds beter. Hij zit momenteel gewoon in een goede flow. Hij is nog zo jong en heeft daardoor een bepaalde onbevangenheid. Als je zo goed in je vel zit, kunnen dit soort dingen gebeuren."

Geen vertrouwen bij Russell

Wolff ging ook in op de teleurstellende kwalificatie van George Russell. De Brit kwam niet verder dan de zesde startplaats en leek het hele weekend minder comfortabel in de Mercedes dan zijn teamgenoot.

Volgens Wolff ligt de oorzaak niet op mentaal vlak. "George is heel sterk en veerkrachtig. Sommige races vielen simpelweg niet zijn kant op, maar hier is het geen psychologisch verhaal", aldus de Oostenrijker. "Hij had vandaag simpelweg geen vertrouwen in de auto. In de derde vrije training zag het er nog prima uit, maar de kwalificatie kende bij hem een lastige start. En zodra je achter de prestaties aanloopt en je vertrouwen verliest, is het ontzettend moeilijk om dat terug te winnen."